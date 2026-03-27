Šokoladinė piešinių šventė PESACHAS VAIKŲ AKIMIS

Pesachas – tai viena svarbiausių žydų švenčių, per kurią prisimenamas žydų tautos išėjimas iš Egipto vergovės.
Kiekviena žydų šeima laikosi ne tik tūkstantmečius gyvuojančių, bet ir savųjų Pesacho tradicijų, kurias labai svarbu perduoti jaunajai kartai. Todėl, artėjant šiai šventei, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė kviečia vaikus siųsti piešinius apie Pesachą.
Ant piešinio prašome užrašyti vaiko vardą, kiek metų ir siųsti info@lzb.lt
Piešinių laukiame iki balandžio 7 dienos.
Jaunieji kūrėjai bus apdovanoti nepaprastai skaniais ŠOKOLADINIAIS MACAIS!