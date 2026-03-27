Bendruomenėje atšventėme Bar ir Bat micvą!

Išlydėdami besibaigiančią savaitę norime pasidžiaugti Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenėje vykusia nuostabia švente – Bar micva ir Bat micva.
Bar micvos ir Bat micvos šventės akimirkos / LŽB nuotr.
Jau tapo tradicija, kad Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos septintokai pagal žydų tradiciją į suaugusiųjų pasaulį žengia būtent mūsų bendruomenėje. Tėvelių, artimųjų ir mokytojų palaikomi bei vedami iš Izraelio atvykusio rabino Nathano Alfredo ir Ba’al Tfillah Viljamo Žitkausko, jie iškilmingai prisiėmė atsakomybę už savo veiksmus ir tapo visateisiais bendruomenės nariais.
Bar micvos ir Bat micvos šventės akimirkos / LŽB nuotr.
Mokytojų, tėvelių ir bendruomenės Programų skyriaus dėka šis vakaras buvo ne tik prasmingas, bet ir nepaprastai jaukus. Vaikus sveikino gimnazijos direktorė Ruth Reches, pirmosios mokytojos ir auklėtojos. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė pasveikino ne tik pačius vaikus, bet ir jų tėvelius, užauginusius puikią ateities kartą, bei kiekvienam padovanojo po Birkat HaBayit – namų palaiminimo maldą, kurią turi turėti kiekviena žydų šeima. O kad naujas gyvenimas būtų saldesnis, šventę papuošė du didžiuliai Bar ir Bat micvos tortai.
Bar micvos ir Bat micvos šventės akimirkos / LŽB nuotr.
Linkime šiems nuostabiems jaunuoliams įdomaus gyvenimo ir dalijamės šventės akimirkomis.
Mazel Tov ir Gute Šabės!