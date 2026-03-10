Purim šventė Šiauliuose subūrė pilnutėlę salę žiūrovų

Purimas – tai labai svarbi ir džiaugsminga žydų šventė. Antrąją šios šventės dieną Šiaulių krašto žydų bendruomenė nusprendė paminėti ne tik bendruomenės rate, bet ir kartu su plačiąja visuomene. Renginio tikslas – supažindinti miesto (ir ne tik) gyventojus su Purim šventės tradicijomis, jos istorija bei simbolika, taip pat skatinti skirtingų kultūrų tarpusavio pažinimą, pagarbą ir draugystę.
2026 m. kovo 3 d. Šiaulių kultūros centro galerijoje „Laiptai“ įvyko muzikinis vakaras – miuziklas „Šiuolaikinė Esteros istorija“ („La Meguila d’Itzik“). Į renginį susirinko gausus būrys žiūrovų – salė buvo pilnutėlė!
Purim šventė Šiaulių krašto žydų bendruomenėje / ŠKŽB nuotr.
Renginio pradžioje Šiaulių krašto žydų bendruomenės narė, aktorė Jūratė Budriūnaitė-Kamrazer susirinkusiems pristatė Purim šventės istoriją, reikšmę ir svarbiausias tradicijas.
Vėliau žiūrovai buvo pakviesti į spalvingą ir nuotaikingą muzikinį pasakojimą apie karalienę Esterą – biblinę heroję, išgelbėjusią žydų tautą nuo sunaikinimo. Miuziklas sukurtas pagal žymaus žydų poeto Itsiko Mangerio (1901–1969) kūrinį, muzikos autorius – kompozitorius Dov Seltzer. Tai tradicinio Purim vaidinimo – Purim shpiel – šiuolaikinė interpretacija, paremta Esteros ritinio istorija, kuri per Purim šventę tradiciškai skaitoma sinagogose.
Spektaklis pasižymėjo kūrybišku ir šiuolaikišku pasakojimo pateikimu, kuriame biblinė istorija buvo papildyta XX a. pradžios Rytų Europos žydų gyvenimo koloritu, humoru ir netikėtais personažais. Scenoje atgijo pagrindiniai Esteros istorijos veikėjai – Mordechajus, Estera, karalius Ahasverešas ir Hamanas, o komiški papildomi personažai suteikė pasirodymui dar daugiau gyvumo ir žavesio.
Purim šventė Šiaulių krašto žydų bendruomenėje / ŠKŽB nuotr.
Miuzikle pasirodė Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos profesorės Sabinos Martinaitytės ir profesorės Audronės Eitmanavičiūtės studentai – tarptautinių konkursų laureatai: Ugnė Stražnickaitė, Ieva Vaivadaitė, Kristupas Laucius, Paulius Katiliava, Mykolas Mikšys, Liepa Dabriškaitė ir Gabrielė Lekaitė.
Po spektaklio žiūrovai buvo pakviesti neskubėti skirstytis ir pasivaišinti tradiciniais Purim skanėstais – trikampiais sausainiais hamantašenais, dar vadinamais „Hamano ausimis“. Šie sausainiai simbolizuoja blogio nugalėjimą ir yra neatsiejama Purim šventės dalis. Jais visus susirinkusiuosius vaišino Šiaulių krašto žydų bendruomenė, suteikdama galimybę renginio dalyviams pabendrauti šiltoje ir jaukioje atmosferoje.
Purim šventė Šiaulių krašto žydų bendruomenėje / ŠKŽB nuotr.
Šiaulių krašto žydų bendruomenė nuoširdžiai dėkoja miuziklo režisierei prof. Audronei Eitmanavičiūtei, muzikos vadovei prof. Sabinai Martinaitytei bei visai talentingai atlikėjų komandai už profesionalų ir įsimintiną pasirodymą.
Taip pat reiškiame ypatingą padėką Šiaulių kultūros centro galerijai „Laiptai“ už šiltą bendradarbiavimą ir suteiktą galimybę pakviesti miesto gyventojus į atvirą ir nemokamą renginį.
Džiaugiamės, kad šis Purim šventės minėjimas subūrė gausią auditoriją ir tapo gražiu kultūrinio dialogo bei bendrystės pavyzdžiu.