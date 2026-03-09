Sveikiname Danutę Selčinskają ir Sergejų Kanovičių su apdovanojimais!

Sekmadienį Kaune, VDU Didžiojoje auloje, Sugiharos fondas „Diplomatai už gyvybę“ paskelbė 2025 metų Tolerancijos žmogų ir įteikė kasmetinę Leonido Donskio premiją.
Fondo valdybos sprendimu 2025 m. Tolerancijos žmogumi išrinkta Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus muziejininkė-tyrėja Danutė Selčinskaja. Leonido Donskio premija šiemet fondo valdybos ir L. Donskio našlės Jolantos Donskienės sprendimu paskirta rašytojui, Lietuvos žydų paveldo puoselėtojui Sergejui Kanovičiui.
Nuoširdžiai sveikiname premijų laureatus ir linkime didelės sėkmės jų mums visiems be galo svarbiose veiklose.
Mazel Tov!
T. Biliūno ir I. Pocienės nuotr.