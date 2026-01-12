Nataljos Cheifec paskaitos „Vaikų auklėjimas pagal Torą“ 1 dalis

Šį ketvirtadienį startuoja žymiausios žydų kultūros edukatorės Nataljos Cheifec paskaitų ciklas „Vaikų auklėjimas pagal Torą“.
Pirmoje ciklo dalyje laukia net kelios nepaprastai įdomios ir, neabejotinai, visiems tėvams aktualios potemės:
– sužinosite apie tris pagrindinius auklėjimo etapus pagal vaiko amžių;
– kokie santykiai lemia darną tarp tėvų ir vaikų – demokratija ar autokratija;
– kas turėtų būti pirmiau – įprotis ar supratimas;
– ar įmanoma tėvų ir vaikų lygybė?
Visa tai sausio 15-ąją, šį ketvirtadienį, 18 val. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės ZOOM svetainėje.
Norėdami gauti tiesioginio susitikimo ZOOM nuorodą registruokitės ČIA ir nepamirškite užduoti jus dominančių klausimų.
Taip pat kviečiame simboliškai paremti #NataljosPaskaitą ir Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenę. Visą info, kaip tai padaryti, rasite čia 👇
https://www.lzb.lt/kvieciame-paremti-lietuvos-zydu-litvaku-bendruomene/
Laukiame visų!