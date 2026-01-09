Š. m. sausio 8 d. mirė Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės ir Saulo Kagano Gerovės centro narys Grigorijus Jechvedovas (1947 – 2026).
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky visos bendruomenės vardu reiškia nuoširdžią užuojautą velionio žmonai, sūnui ir visiems artimiesiems.
Užuojauta
Š. m. sausio 8 d. mirė Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės ir Saulo Kagano Gerovės centro narys Grigorijus Jechvedovas (1947 – 2026).
- „Fajerlech“ kviečiame į muzikinę kelionę aplink pasaulį!
- Šiauliai kviečia į 16-ąjį Liovos Taico atminimo turnyrą