„Fajerlech“ kviečiame į muzikinę kelionę aplink pasaulį!

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės dainų ir šokių ansamblis „Fajerlech“ kviečia susitikti 2026 m. sausio 11 d. ir pasimėgauti išskirtiniu koncertu su smuikininku virtuozu Igoriu (Iciku) Epšteinu (Vokietija) bei legendinio ansamblio melodijomis.
Programoje skambės klezmerių muzika iš įvairių pasaulio kampelių. Tai bus šilta, nuotaikinga ir įsimintina popietė!
Data: 2026 m. sausio 11 d. (sekmadienis)
Laikas: 15:00 val.
Vieta: Lietuvos žydų bendruomenė, Jašos Heifeco salė (Pylimo g. 4, Vilnius).
Įėjimas nemokamas! Informacija: +370 687 79309
Kviečiame dalintis ir atsivesti draugus!
