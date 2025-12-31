Šiaulių apskrities žydų bendruomenės naujienos

Gruodžio 29 d. Šiaulių apskrities žydų bendruomenės nariai dalyvavo Žagarės kultūros centro organizuotame renginyje – Arbatos gėrimo ceremonijoje.
Šiaulių apskrities žydų bendruomenės nariai dalyvavo Arbatos gėrimo ceremonijoje / ŠAŽB nuotr.
Renginio metu buvo pasakojama apie Vulfo Visockio kelią – nuo gimimo Žagarėje iki tapimo vienu žymiausių arbatos magnatų pasaulyje. Dalyviai turėjo galimybę susipažinti su arbatos tradicijomis, istoriniu kontekstu ir išskirtine asmenybe, kurios šaknys siekia mūsų kraštą.
Dėkojame organizatoriams už prasmingą ir jaukią patirtį.