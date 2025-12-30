Panevėžio TAU Tautinių mažumų Lietuvoje grupė, besidominti tautų, gyvenančių mūsų šalyje, istorija, kultūra ir paveldu, gruodžio 28 dieną buvome pono Gennady Kofmano pakviesti paminėti vieną žiauriausių žydų istorijos datų – Krištolinę naktį.
Kiek gali patirti viena tauta sukrėtimų, pažeminimų ir pralieti kraujo? Žmonijos istorija – tai karų ir netekčių istorija. Tai užkariavimas, grobimas, žmonių ir atminties naikinimas, kai nuvertinima tauta, žmogus, kultūra, mokslas, kai nuvertinamas pats gyvenimas.
Gruodį Panevėžio miesto žydų bendruomenėje vyksta Panevėžio trečiojo amžiaus universiteto studentų susitikimai / PŽB nuotr.
Tiek daug skaitėme apie Holokaustą, matėme filmų apie genocidą! Tų tragiškų laikų liudininkai atsargiai, puse lūpų, kalbėjo mums apie žiaurumus prieš žydų tautą, tūkstantines mirtis – praėjus daugybei metų vis viena negali be skausmo matyti vaizdų ir klausyti be sukrėtimo apie genocidą. Jo pėdsakai likę, jo beprotiška idėja ir veiksmai dar gyvi šiame mūsų laike ir dėl to ypač pavojingi. Istorija linkusi pasikartoti ir priminti mums apie žmonių žiaurumą, pamišimą. Istorija mums primena: fanatizmas – tai tiesus kelias į pamišimą ir nusikaltimus. Negalime to pamiršti, susitaikyti, dar labiau – suprasti ir pateisinti. Negali būti senaties genocidui, kad ir prieš kokią tautą jis būtų vykdomas.
Dėkingi ponui Gennady už susitikimą, paskaitą, parodytą video medžiagą. Nepamirškime istorijos, neištrinkime iš atminties jos pačių žiauriausių įvykių. Jie sukrečia iš naujo, kad ir kiek būtų praėję metų. Nesvarbu, dėl kokios priežasties vykdomas genocidas – * teroristų* tauta, * netinkama rasė*, *trečiarūšė tauta*, ar dar kokia absurdiška priežastis, kelianti pamišusį norą * gryninti* pasaulį. Visa tai iš naujo skatina permąstyti istoriją, mūsų vietą joje ir mūsų atsakomybę vienų prieš kitus. Kaip galėtume šitokių žiaurumų išvengti? Kas ir kaip gali tokias absurdiškas ir nusikalstamas mintis visam ištrinti iš žmonių minčių ir gyvenimo?
Skaitant, besiklausant paskaitos kyla klausimas ar galėtumėm mes aukotis dėl kitų žmonių, rizikuoti savo gyvybe? Ar užtektų drąsos gelbėti pasmerktus mirčiai? Ar užtektų mums žmogiškumo?
Rakelė Norvaišienė Panevėžio TAU Tautinių mažumų Lietuvoje grupės Vadovė