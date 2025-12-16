Lazaris Segallas rašytojo akimis: susitikimas su Jaqcues Fux

Gruodžio 17 d. 19 val. Vilniaus literatų namuose (Šv. Jono g. 11) vyks susitikimas su Brazilijos rašytoju Jacques Fux.
Autorius vieši Vilniaus UNESCO literatūros miesto kūrybinėje rezidencijoje ir renka medžiagą naujai knygai apie čia gimusį ir Brazilijoje išgarsėjusį menininką Lazarį Segallą.
Jacques Fux – San Paulo literatūros premijos laureatas, matematikos ir literatūros mokslų daktaras, 19-os knygų autorius. Jo kūryboje ir moksliniuose tyrimuose persipina literatūros, matematikos bei atminties temos.
Pokalbyje taip pat dalyvaus dr. Kamilė Rupeikaitė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė, buvusi Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus direktorė.
Pokalbį moderuos poetė, Vilniaus UNESCO literatūros miesto projektų vadovė Marija Mažulė.
Renginys vyks anglų kalba.