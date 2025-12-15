Izraelio ambasados atstovų vizitas Palangoje: pagarba istorijai ir žvilgsnis į ateitį

2025 m. gruodžio 15 d. Palangoje sulaukėme ypatingų ir garbingų svečių – mieste viešėjo Izraelio ambasadorė Lietuvoje Shelly Hugler Livne ir konsulas Shimon Pesach. Vizito metu vyko šiltas ir atviras pokalbis su Palangos miesto meru Šarūnu Vaitkumi, Palangos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus atstovais ir Palangos žydų bendruomenės pirmininku Viliumi Gutmanu. Susitikimo metu buvo pristatyta Palangos miesto infrastruktūra, turizmo potencialas, kultūros ir istorijos paveldas, sveikatinimo, reabilitacijos ir sanatorinio gydymo galimybės.
Šaltinis: Palangos žydų bendruomenės informacija
Izraelio ambasados atstovų vizitas Palangoje / M. Surblio nuotr.
Ambasadorė ypatingai vertina Palangos miesto savivaldybės ir mero palaikymą, atvirą požiūrį bei nuoseklias pastangas puoselėjant istorinę atmintį ir kultūrinį dialogą. Ji taip pat pabrėžė gerus, pagarba ir pasitikėjimu grįstus santykius su Palangos žydų bendruomene, išskirdama bendradarbiavimo svarbą kuriant gyvą, įtraukią ir atvirą miesto kultūrinę aplinką.
Izraelio ambasados atstovų vizitas Palangoje / M. Surblio nuotr.
Ambasados atstovai aplankė ir pagerbė – Palangos žydų kapines prie Naglio kalno, senąsias kapines Palangos Birutės parko teritorijoje, Palangos miesto civilinėse kapinėse nužudytųjų žydų perlaidojimo kapavietę. Abiejų senųjų Palangos žydų kapinių vietos pažymėtos naujais, rūdinto plieno stendais, ant kurių įrengti QR kodai, leidžiantys lankytojams patogiai susipažinti su kapinių istorija.
Izraelio ambasados atstovų vizitas Palangoje / M. Surblio nuotr.
Vizito metu garbingi svečiai apsilankė ir Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinyje – Palangos burmistro Jono Šliūpo muziejuje. Čia jie susipažino su talentingojo tarpukario karikatūristo ir šaržisto Lazario Kagano kūrybos paroda, atskleidžiančia ne tik menininko meistrystę, bet ir platesnį to meto kultūrinį bei visuomeninį kontekstą. Ambasadorė Shelly Hugler Livne liko nuoširdžiai sužavėta muziejaus paroda ir pateikimu. Ji ypatingai dėkojo Lietuvos nacionaliniam muziejui bei Palangos burmistro Jono Šliūpo muziejui už nuoseklų ir jautrų darbą puoselėjant žydų kultūrinį paveldą Palangoje, už pastangas išsaugoti istorines atminties gijas ir pristatyti jas šiuolaikiniam lankytojui. Muziejaus kieme ambasados atstovai simboliškai uždegė chanukijos žvakę – šviesos, vilties ir dvasinės stiprybės simbolį. Šis prasmingas gestas tapo jautriu vizito akcentu, primenančiu žydų kultūros ir tradicijų gyvybingumą, istorinės atminties svarbą ir šviesos pergalę prieš tamsą.
Izraelio ambasados atstovų vizitas Palangoje / M. Surblio nuotr.
Po apsilankymo muziejuje ambasadorė Shelly Hugler Livne nepabūgo vėsaus oro ir pasimėgavo pasibraidymu Baltijos jūroje, šią akimirką priimdama kaip Palangos patirtį – tikrą ir kupiną emocijų. Šis spontaniška akimirka tapo šiltu vizito akcentu, dar labiau sustiprinusiu artumo ir atvirumo jausmą.
Izraelio ambasados atstovų vizitas skatina naujas bendradarbiavimo galimybes Palangai ir stiprina miesto tarptautinį bendradarbiavimą. Palanga bei Izraelio pajūrio kurortas Eilatas oficialiai nuo 2017 m. jau yra miestai-partneriai. Šiuo metu ieškoma galimybių vystyti tiesioginį oro susisiekimą tarp Palangos ir Tel Avivo, kuris ateityje galėtų tapti svarbiu impulsu turizmo, kultūrinių mainų ir ekonominio bendradarbiavimo plėtrai.