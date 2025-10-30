Pasaulio žydų kongresas sveikina popiežiaus Leono XIV ryžtingą antisemitizmo pasmerkimą

NIUJORKAS. Pasaulio žydų kongresas išreiškė palaikymą popiežiaus Leono XIV pareiškimui, kurį jis trečiadienį išsakė Vatikane per bendrosios audiencijos metu, aiškiai ir nedviprasmiškai pasmerkdamas antisemitizmą.
Kreipdamasis į tūkstančius tikinčiųjų, popiežius sakė:
„Visi mano pirmtakai aiškiai pasmerkė antisemitizmą, – pabrėžė Leonas XIV ir pridūrė: – Ir aš taip pat patvirtinu, kad Bažnyčia netoleruoja antisemitizmo ir kovoja su juo, remdamasi pačiu Evangelijos mokymu.“
Pasaulio žydų kongreso prezidentas Ronaldas S. Lauderis pagyrė popiežiaus žinią, pavadindamas ją „nepaprastai pozityviu ir giliai prasmingu gestu“.
„Šiandien, kai žydai susiduria su didžiausiu persekiojimu nuo Antrojo pasaulinio karo laikų, popiežiaus žinia įgyja itin brolišką ir dvasinę prasmę, – sakė Lauderis. – Tokie gestai įkvepia mus stiprinti ryšius tarp žydų ir katalikų, bendradarbiauti siekiant didesnio tarpreliginio sugyvenimo ir taikos pasaulyje.“
Popiežiaus pareiškimas nuskambėjo tuo metu, kai Katalikų Bažnyčia mini „Nostra Aetate“ – Antrojo Vatikano Susirinkimo deklaracijos, iš esmės pakeitusios žydų ir katalikų santykius bei sukūrusios abipusės pagarbos ir dialogo pagrindą, 60-ąsias metines.
Nuotraukoje Popiežius Leonas XIV per bendrąją audienciją Šv. Petro aikštėje / REUTERS / Remo Casilli nuotr.