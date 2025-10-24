Panevėžio miesto žydų bendruomenė kartu su Panevėžio miesto savivaldybės administracijos darbuotojais aplankė Šeduvos žydų istorijos muziejų „Dingęs Štetlas“

2025 m. spalio 17 d. Panevėžio miesto žydų bendruomenė kartu su Panevėžio miesto savivaldybės administracijos darbuotojais, vadovaujant savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai Daivai Svirelienei, dalyvaujant Panevėžio miesto vyriausiajam architektui (Architektūros skyriaus vedėjui) Sauliui Glinskiui, architektūros vyriausiajai specialistei Loretai Paškevičienei bei kitiems administracijos darbuotojams, buvo suorganizuota ekskursiją į Šeduvos žydų istorijos muziejų „Dingęs Štetlas“. Juos lydėjo Panevėžio miesto žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofmanas.
Muziejaus darbuotojai svečius maloniai priėmė ir paskyrė gidus, kurie išsamiai pristatė muziejaus ekspozicijas. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja D. Svirelienė po įspūdingos ekskursijos muziejaus svečių knygoje paliko šiltus atsiliepimus.
Daugiau informacijos apie muziejaus sukūrimą galima rasti internete, tačiau muziejaus gidas išsamiai papasakojo apie visą statybos istoriją bei istorinės medžiagos surinkimą, kuris vyko visame pasaulyje.
Panevėžio miesto žydų bendruomenė muziejui padovanojo naujus žydiškus 5786 metų kalendorius, sukurtus Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės. Kalendoriuje bendruomenės pirmininkė pabrėžė:
„Kai einate bet kurio nedidelio Lietuvos miestelio gatvėmis, vargu ar pagalvojate, kad iki Antrojo pasaulinio karo didelė jo gyventojų dalis buvo žydai, savo miestelį vadinę štetlu. Žydų šeimai jų štetlas buvo visas pasaulis, kuriame sukosi gyvenimo ratas – nuo gimimo iki mirties.“
Būtent tai dabar gali pamatyti muziejaus svečiai – Šeduvos žydų istoriją, išlikusią „Dingusio Štetlo“ muziejuje.