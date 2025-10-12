Kviečiame į šventę bendruomenės nariams!

Mieli bendruomenės nariai,
Vis dar tebesitęsiant didžiosioms žydų šventėms, kviečiame švęsti! Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė rengia linksmą vakarą „Nuo Roš Hašana iki Simchat Tora!” ir siūlo nepakartojamą laiką kartu. Jūsų lauks šokiai ir dainos kartu su ansambliu „Fajerlech“ bei degustacinė vakarienė, kurios patiekalus iš Fanios Lewando receptų knygos paruos kavinės „Pylimo 4” šefų komanda.
Data: spalio 17-oji, penktadienis.
Laikas: 18:30 val.
Vieta: kavinė „Pylimo 4”, įėjimas pro Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenę.
DĖMESIO, būtina registracija iki spalio 16 d. 12 val. TIK(!) el. paštu: zanas@sc.lzb.lt
Nedelskite registruotis, nes VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS, o bus tikrai labai jauku ir linksma.
Laukiame!