„Makabi“ kviečia dalyvauti Makabiadoje spalio 19 dieną!

Gerbiami sporto draugai, makabiečiai,
Šį rudenį kviečiame Jus į tradicinę Lietuvos “Makabi” Makabiadą – puikią proga praleisti sekmadienį aktyviai, susipažinti su kitais sporto entuziastais ir pasinerti į varžybų atmosferą.
Renginio detalės:
Data: 2025 m. spalio 19 d., sekmadienis
Laikas: 11:00–17:00 val.
Vieta: Tauro sporto mokykla, Žygio g. 46, Vilnius
Pasirinkite savo mėgstamą sportą:
- Krepšinis 3×3 (5 žaidėjų komandos)
- Tinklinis (8 žaidėjų komandos)
- Stalo tenisas (vyrai ir moterys)
- Badmintonas (vyrai ir moterys)
Dienos programa:
11:00–13:00 – Badmintonas ir krepšinis
13:00–14:30 – Tinklinis
11:00–14:30 – Stalo tenisas
15:30–17:00 – Bendri pietūs restorane “Crowne Plaza”
Dalyvavimas yra nemokamas!
Registruotis kviečiame iki spalio 15 d.!
Užsiregistruokite dabar: 🔗 Registracijos forma
Visi užsiregistravę dalyviai gaus išsamesnę informaciją apie varžybų eigą ir renginio detales.
Turime daugiau klausimų? Skambinkite: +370 687 83005
Laukiame Jūsų dalyvavimo! Tebūnie ši diena kupina sportinių įspūdžių, draugiškos konkurencijos ir geros nuotaikos!
Su pagarba,
Lietuvos sporto klubo „Makabi”