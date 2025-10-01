„Makabi“ kviečia dalyvauti Makabiadoje spalio 19 dieną!

Gerbiami sporto draugai, makabiečiai,

Šį rudenį kviečiame Jus į tradicinę Lietuvos “Makabi” Makabiadą – puikią proga praleisti sekmadienį aktyviai, susipažinti su kitais sporto entuziastais ir pasinerti į varžybų atmosferą.

Renginio detalės:

Data: 2025 m. spalio 19 d., sekmadienis

Laikas: 11:00–17:00 val.

Vieta: Tauro sporto mokykla, Žygio g. 46, Vilnius

Pasirinkite savo mėgstamą sportą:

  • Krepšinis 3×3 (5 žaidėjų komandos)
  • Tinklinis (8 žaidėjų komandos)
  • Stalo tenisas (vyrai ir moterys)
  • Badmintonas (vyrai ir moterys)

Dienos programa:

11:00–13:00 – Badmintonas ir krepšinis

13:00–14:30 – Tinklinis

11:00–14:30 – Stalo tenisas

15:30–17:00 – Bendri pietūs restorane “Crowne Plaza”

Dalyvavimas yra nemokamas!

Registruotis kviečiame iki spalio 15 d.!

Užsiregistruokite dabar: 🔗 Registracijos forma

Visi užsiregistravę dalyviai gaus išsamesnę informaciją apie varžybų eigą ir renginio detales.

Turime daugiau klausimų? Skambinkite: +370 687 83005

Laukiame Jūsų dalyvavimo! Tebūnie ši diena kupina sportinių įspūdžių, draugiškos konkurencijos ir geros nuotaikos!

Su pagarba,

Lietuvos sporto klubo „Makabi”