5786. Roš ha-Šana Panevėžyje

Panevėžio žydų bendruomenės namuose skambėjo muzika, svečių ir bičiulių linksmas šurmulys, juokas… Po vasaros atostogų buvo malonu vieniems kitus sveikinti Naujaisiais metais, linkėti saldžių metų!
Buvo perskaitytas sveikinimas nuo Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkės ponios Fainos Kukliansky, kolegų ir bičiulių.
Prie vaišėmis, su saldžiais patiekalais, simbolizuojančiais naujųjų metų saldumą ir dvasingumą, nukloto stalo sėdo būrys žmonių. Pirmininkas ponas Gennady Kofman linkėjo visiems sveikatos ir viso ko geriausio.
Tautodailininkė ponia Ona Juospaitienė ir „Rožyno“ bendruomenės pirmininkė ponia Romalda Šerplienė linkėjo taikos ir santarvės.
Šventės ceremoniją pradėjo Gennady Kofman, pristatęs šventės istorinę ištaką, o viešnia, pūsdama į šofarą – avino ragą, paskelbė Naujųjų metų pradžią ir priminė apie Dievo dešimties dienų teismo trukmę.
Svarbiausiais šventės simboliais tapo obuoliai su medumi, granatai, įdaryta lydeka su galva, chalva. Šie šventės atributai simbolizuoja seno etapo pabaigą ir naujo pradžią.
Saldžių metų! Tegul Naujieji metai atneša taiką pasaulyje!
Linkėjimus užrašė
Joana Viga Čiplytė