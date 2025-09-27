RoŠ Hašana Šiaulių apskrities žydų bendruomenėje

RoŠ Hašana Šiaulių apskrities žydų bendruomenėje

L’Shana Tova U’Metuka! Gerų ir saldžių naujųjų metų!

​Vakar vakare Šiaulių apskrities žydų bendruomenė susirinko restorane „Žemaitis“ ir kartu atšventė naujuosius 5786-uosius metus!

RoŠ Hašana Šiaulių apskrities žydų bendruomenėje / Organizatorių nuotr.

Skambant nuostabiai Romans Testelets muzikai, bendruomenės nariai praleido puikų laiką, pasidalijo šiluma ir bendryste. Tai buvo nepamirštamas vakaras, pilnas šypsenų, geros nuotaikos ir tradicijų!

​Dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie šventės ir ją aplankė. Tegul šie metai būna geresni, ramesni ir saldesni!