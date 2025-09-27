L’Shana Tova U’Metuka! Gerų ir saldžių naujųjų metų!
Vakar vakare Šiaulių apskrities žydų bendruomenė susirinko restorane „Žemaitis“ ir kartu atšventė naujuosius 5786-uosius metus!
RoŠ Hašana Šiaulių apskrities žydų bendruomenėje / Organizatorių nuotr.
Skambant nuostabiai Romans Testelets muzikai, bendruomenės nariai praleido puikų laiką, pasidalijo šiluma ir bendryste. Tai buvo nepamirštamas vakaras, pilnas šypsenų, geros nuotaikos ir tradicijų!
Dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie šventės ir ją aplankė. Tegul šie metai būna geresni, ramesni ir saldesni!