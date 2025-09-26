Veisiejuose atidengta paminklinė lenta profesoriui Samueliui Kuklianskiui

Šią savaitę Lazdijų rajone esančiame Veisiejų miestelyje ant namo, kuriame iki Antrojo pasaulinio karo gyveno Kuklianskių šeima, atidengta paminklinė lenta teisininkui, MRU profesoriui Samueliui Kuklianskiui.
Ceremonijoje dalyvavo profesoriaus dukra, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė, advokatė Faina Kukliansky su šeima, idėjos autorius Veisiejų seniūnas Zenonas Sabaliauskas ir didelis būrys Lazdijų rajono gyventojų.
Veisiejuose atidengiant paminklinę lentą profesoriui Samueliui Kuklianskiui, dalyvavo jo šeimos nariai / Asmeninio albumo nuotr.
„Veisiejai man ypatinga vieta. Čia gyveno mano senelis, chemikas ir vaistininkas Saulius Kuklianskis. Čia stovi namas, į kurį niekada nebesugrįžo mano močiutė, gydytoja Zislė Kuklianskienė. Todėl, šią savaitę atidengiant paminklinę lentą jame gimusiam ir augusiam mano tėvui, teisės profesoriui Samueliui Kuklianskiui, buvo daug jaudulio ir įvairiausių jausmų. Todėl labai dėkoju savo vaikams ir anūkams už tai, jog šią nelengvų išgyvenimų dieną buvo šalia, kad brangina šeimos istoriją ir, tikiu, perduos ją savo vaikams. Taip pat esu labai dėkinga Veisiejų seniūnui Zenonui Sabaliauskui už gražią minti įamžinti Kuklianskių šeimos pėdsaką Veisiejuose ir daugybei susirinkusių žmonių. Matant juos vėl grįžo viltis, kad tie tamsūs laikai galbūt ir nebegrįš“, – sakė F. Kukliansky.
Už 20 km nuo Veisiejų esančiose Kaktiškių žydų kapinėse stovi paminklas Holokausto metu nužudytiems žydams / Asmeninio albumo nuotr.
Po ceremonijos susirinkusieji vyko į netoliese esančias Kaktiškių žydų kapines, kur 1941-ųjų lapkritį naciai ir vietiniai jų bendrininkai nužudė 1535 žydų tautybės vyrus, moteris ir vaikus.