Vilniečiams – tradicinės Roš Hašana vaišės

Jau tradiciniu tapusiu Šofarų maršu, koncertu ir linksmybėmis Rotušės aikštėje Vilniuje prasidėjo Vilnius Shalom festival. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė sveikinimo visus su artėjančiais Naujaisiais 5786 žydų metais ir vaišino vilniečius tradiciniais, netrukus duris atversiančios kavinės „Pylimo 4” šefų ruoštais Roš Hašana šventės patiekalais – apvaliomis chalomis, obuolių džemu ir medumi.
Su artėjančiais žydų Naujausiais metais susirinkusius sveikino Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky / LŽB nuotr.
Vilniečiai ne tik skanavo vaišių, bet ir smalsiai domėjosi švenčių tradicijomis ir patiekalų receptais.
Vaišes susirinkusiems ruošė kavinių “Cvi parkas” ir “Pylimo 4” komanda / LŽB nuotr.
Susirinkusius su artėjančiais žydų Naujaisiais metais sveikino Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky ir Izraelio ambasadorė Lietuvoje Shelly Hugler Livne.
Dalinamės šventės akimirkomis.