Minėjimas Panerių memoriale. SVARBI INFORMACIJA

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė kviečia kartu paminėti Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną ir pagerbti daugiau nei 200 tūkstančių  nužudytų Lietuvos piliečių.

Data: 2025-09-25 14:00
Vieta: Panerių memorialas, Agrastų g. 15A, Vilnius.

Kviečiame būti kartu visus, neabejingus Holokausto atminčiai.

Norinčius vykti LŽB transportu, maloniai prašome registruotis, nurodant savo vardą bei pavardę, e-paštu: info@lzb.lt.

Rugsėjo 25 d. 12.45 val. užsiregistravusių renginio dalyvių autobusas lauks prie Lietuvos žydų (Litvakų) bendruomenės (Pylimo g. 4, Vilnius)

Maloniai prašome nevėluoti, atvykti laiku.