PIRMADIENĮ – legendinio Davido Geringo knygos pristatymas

Kviečiame į išskirtinį renginį – vieno žymiausių violončelininkų, pedagogo ir dirigento Davido Geringo knygos „Tik niekam nesakyk” pristatymą.
Vokietijoje ir Italijoje jau bestseleriu tapusi D. Geringo knyga – tai gyvas šiuolaikinės istorijos dokumentas. Jį parengė muzikos žurnalistas Janas Brachmannas, kuriam Geringas pasakojo, ką Lietuvoje patyrė jo žydiška šeima, kaip dėstė Rostropovičius ir kaip užstojo disidentą Aleksandrą Solženicyną, kaip jį patį sekė slaptosios Tarybų Sąjungos tarnybos, kaip sekėsi dirbti su tokiomis asmenybėmis, kaip Herbertas von Karajanas, Henri Dutilleux, Krzysztofas Pendereckis ir Gyoergy Ligeti bei daugybę kitų įdomių istorijų.
Data: rugpjūčio 11 d., pirmadienis.
Laikas: 18:00
Vieta: Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės J. Heifetzo salė (Pylimo g. 4, Vilnius, III aukštas).
D. Geringą kalbins muzikos kritikė Živilė Ramoškaitė. Pristatyme, kartu su žymiuoju violončelininku, muzikuos Petras Geniušas, Indrė Baikštytė ir Dalia Kuznecovaitė.
Renginys vyks lietuvių kalba.
Registracija iki rugpjūčio 11 d. 12 val. nuskaičius plakate matomą QR kodą arba ČIA.
Laukiame visų!