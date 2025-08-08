J.E. Izraelio prezidentas Isaacas Herzogas susitiko su Lietuvos žydų bendruomene

Palydėdami besibaigiančią savaitę dalinamės įsimintiniausiu jos ir, ko gero, šių metų svarbiausiu įvykiu. Lietuvoje viešėjęs J. E. Izraelio prezidentas Isaacas Herzogas su pirmąja ponia Michal Herzog susitiko su Lietuvos žydų (litvakų) bendruomene vienintelėje veikiančioje Vilniaus Choralinėje sinagogoje. Čia jis klausė @Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos pradinukų pasirodymo, naująja lakštingala jau vadinamos Rebecos Cohen dainavimo, atsakė į jaunuolių – Marijos Gabrielaitytės ir Marko Šulmano – klausimus, kartu meldėsi už nelaisvėje teroristų laikomus įkaitus.
„I am proud litvak (Didžiuojuosi būdamas litvakų)“, – sveikindamas susirinkusius sakė prezidentas Herzogas.
J.E. Izraelio prezidento Isaaco Herzogo ir pirmosios ponios Michal Herzog viešnagės Lietuvoje akimirkos / Luko Bartkaus / LŽB nuotr.
Marko ir Marijos užklaustas apie situaciją Izraelyje, prezidentas pabrėžė, kad jos šalies prioritetas – taika, tačiau ji neįmanoma be įkaitų grąžinimo.
J.E. Izraelio prezidento Isaaco Herzogo ir pirmosios ponios Michal Herzog viešnagės Lietuvoje akimirkos / Luko Bartkaus / LŽB nuotr.
Ilgamečio Izraelio prezidento Chaimo Herzogo šeimoje užaugęs I. Herzogas puikiai žino, kas yra Holokaustas, nes jo tėvas Antrojo pasaulinio karo metais, tarnaudamas britų kariuomenėje, dalyvavo kelių nacių koncentracijos stovyklų išlaisvinime ir buvo tas, kuris vokiečių belaisvių būryje atpažino Heinrichą Himmlerį. Todėl viena iš susitikimo metu paliestų temų buvo Holokausto neigimas bei istorijos iškraipymas, kuriuos Jo Ekscelencija pavadino ypatingai pavojingais ir pažadėjo rūpintis su antisemitizmo iššūkiais susiduriančia diaspora.
J.E. Izraelio prezidento Isaaco Herzogo ir pirmosios ponios Michal Herzog viešnagės Lietuvoje akimirkos / Luko Bartkaus / LŽB nuotr.
„Žydai Lietuvoje gyvena jau 600 metų. Čia mūsų namai, mūsų tėvynė, o Izraelis – istorinė tėvynė, kurią palaikome ir visada palaikysime“, – prezidentui sakė Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky.
J.E. Izraelio prezidento Isaaco Herzogo ir pirmosios ponios Michal Herzog viešnagės Lietuvoje akimirkos / Luko Bartkaus / LŽB nuotr.
Nors pagal protokolą kiekviena susitikimo minutė buvo suplanuota, pats prezidentas Herzogas ir jo nepaprastai šilta bei maloni sutuoktinė atsisakė formalumų – nusifotografavo su vaikais, jautriai dėkojo ginant Izraelį nuo „Hamas“ teroristų žuvusio Martyno Kuzmicko mamai Irenai, bendravo su regioninių bendruomenių pirmininkais ir atstovais, ambasadoriais ir bičiuliais. Tai buvo iš tiesų šiltas, jaudinantis susitikimas.
J.E. Izraelio prezidento Isaaco Herzogo ir pirmosios ponios Michal Herzog viešnagės Lietuvoje akimirkos / Luko Bartkaus / LŽB nuotr.
Vėliau prezidentas Herzogas su pirmąja ponia lankėsi Panerių memoriale, kur pagerbė Holokausto metu nužudytus žydus ir pats sukalbėjo Kadišą už brutaliai nužudytus žmones.
J.E. Izraelio prezidento Isaaco Herzogo ir pirmosios ponios Michal Herzog viešnagės Lietuvoje akimirkos / Luko Bartkaus / LŽB nuotr.
Dėkojame visiems, buvusiems ir kūrusiems šventę kartu bei linkime šviesaus Šabato.
Shabbat Shalom!