Koncertu „Muzika ateities kartoms“ buvo pagerbtas Holokausto aukų atminimas

Sausio 27-osios vakarą LVSO koncertų salėje įvyko Tarptautinei Holokausto aukų atminimo dienai ir Aušvico koncentracijos stovyklos išvadavimo 80-mečiui skirtas koncertas „Muzika ateities kartoms“. Renginyje dalyvavo LR Prezidentas Gitanas Nausėda ir Pirmoji ponia Diana Nausėdienė, užsienio šalių ambasadoriai, Seimo nariai, akademinė ir kultūros bendruomenė bei kiti garbingi svečiai, rašoma koncerto organizatorių pranešime žiniasklaidai.

„Tarptautiniame Holokausto kontekste, kuriam skirta ši diena, per amžius į paviršių prasimuša sukrečianti Lietuvos patirtis. Kaskart keliaudami savo Tėvynės laukais ir miškais regėsime visų mūsų netekties ženklus. Gedėsime šimtų tūkstančių bendrapiliečių, kurių kiekvienas galėjo prisidėti prie mūsų šalies ir visuomenės augimo.

Šiandien matome Holokaustą kaip didžiausią ir baisiausią nusikaltimą žydų tautai. Ir tai yra tiesa. Tačiau ne mažiau svarbu priimti, kad Holokaustas – tai ir nusikaltimas žmonijai. Nusikaltimas kiekvienai tautai ir kiekvienam žmogui. Baisus smūgis, palikęs nenuplaunamą kartėlį kiekvieno iš mūsų gyvenime“,– renginio metu sakė LR Prezidentas Gitanas Nausėda.

„Muzika ateities kartoms“ / M. Kuizinienės nuotr.

Koncerto programoje skambėjo gražiausios žydų kompozitorių melodijos, kurias atliko žymus litvakų tenoras Rafailas Karpis, Florencijoje besistažuojanti jaunosios kartos operos solistė Giedrė Kisieliūtė, valstybinis choras „Vilnius“ (meno vadovas ir vyr. dirigentas Artūras Dambrauskas), smuikininkas Dainius Peseckas, bajanistas iš Ukrainos Yevgenii Musijets, pianistas Vincenzo de Martino, saksofonininkas Davit Avetisyan ir senoviniais hebrajiškais ragais – šofarais grojantis Tadas Daujotas.

Koncerto metu skambėjusi muzika klausytojus vedė istorijos puslapiais, o trumpi pasakojimai padėjo geriau suprasti kūrinių kontekstą. Istorija apie litvakų kompozitoriaus Lee Kesselman aranžuotą žydų liaudies dainą „Tsvey Taybelekh“ (liet. Du balandžiai) palietė daugelio klausytojų širdis. Šią dainą Vilniaus geto lakštingala vadinta dainininkė Liuba Levicka dainavo per koncertą, vykusį po to, kai 1942 metų sausio mėnesį buvo nužudyta 1500 Vilniaus geto žydų. Poetas Abraomas Suckeveris rašo: „Neįmanoma pamiršti to koncerto. Nuotaika salėje buvo panaši į gedulingas pamaldas…“ Apie nacių nukankintos Levickos mirtį buvo pasakojama, kad važiuojant iš Vilniaus į Panerius, kai ją vedė prie duobių su negyvais kūnais, ant kurių ji turėjo mirti, Liuba vis dainavo šią dainą.

„Muzika ateities kartoms“ / M. Kuizinienės nuotr.

„Man Holokaustas yra daugiau nei istorija; tai asmeniška. Mano močiutė Miriam buvo išsiųsta į Aušvicą, kur neteko tėvų, brolio ir pirmojo vyro. Mano senelis Jeremijas su pirmąja žmona ir dviem vaikais buvo deportuotas į Aušvicą, – nė vienas iš jų neišgyveno. Pasibaigus karui, jie susitiko ir susilaukė mano tėvo. Kaip ženklo apie žmogaus dvasios atsparumą.

Deja, negalime ignoruoti nerimą keliančių istorijos aidų mūsų dabartyje. Kiek daugiau nei prieš metus, spalio 7 d., mano tauta patyrė baisiausias žydų skerdynes nuo Holokausto laikų – tai buvo žiaurumas, priminęs, koks trapus gali būti pažadas „Niekada daugiau“. Po šios tragedijos pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje, stebime augantį antisemitizmą, nuodingą propagandą, išniekinimus, Holokausto neigimą“, – renginio metu sakė Izraelio ambasadorė Lietuvoje Hadas Wittenberg Silverstein.

„Muzika ateities kartoms“ / M. Kuizinienės nuotr.

LVSO salėje susirinkusią publiką sužavėjo jaunosios kartos operos solistės Giedrės Kisieliūtės atliekami kūriniai hebrajų kalba, o ypatingai širdis sujaudino žinia, kad dainą „Shema Israel“ žymi Izraelio dainininkė Sarit Hadad sukūrė po to kai 2000 metais du Izraelio kareiviai buvo žiauriai nulinčiuoti Ramalos mieste.

Koncerto pabaigoje maestro Artūro Dambrausko vadovaujamas valstybinis choras „Vilnius“ atliko kūrinį „Habayta“ (liet. „Grįžkite namo“), kurį prieš metus Cezarėjos amfiteatre atliko 1000 Izraelio muzikantų bei dainininkų ir šia menine akcija reikalavo grąžinti pagrobtus Izraelio piliečius iš Gazos. Tai muzikinė žinia ypatingai aktuali šių dienų kontekste, nes sausio mėnesį paskelbus paliaubas į Izraelį sugrįžo daugiau kaip 15 mėnesių tamsiuose Gazos tuneliuose įkalintos 7 jaunos moterys, o visas pasaulis su nekantrumu laukia, ką iš 90 įkaitų artimiausiomis dienomis į laisvę paleis teroristinė organizacija „Hamas“.

„Muzika ateities kartoms“ / M. Kuizinienės nuotr.

„Muzika ir menas turi didelę jėgą. Devyniasdešimtaisiais Lietuvoje matėme Dainuojančią Revoliuciją. Tuomet iš širdies gelmių skambanti muzika suvienijo žmones ir nugriovė geležinę uždangą. Šiandien, praėjus 80 metų nuo Holokausto, matome kaip tautose vėl kyla antisemitizmo dvasia, kuri atneša susiskaldymą ir neapykantą. Tikiu, kad muzikos garsai kalba į žmonių širdis ir gali sugriauti bet kokias melo sienas, todėl drauge su žmona Elina jau ketvirtus metus organizuojame Holokausto atminčiai skirtus koncertus, spektaklius bei menines akcijas, nes tame matome labai didelę prasmę“, – savo mintimis dalinasi renginio prodiuseris Tadas Daujotas.

Tarptautinei Holokausto aukų atminimo dienai ir Aušvico išvadavimo 80-mečiui skirtą koncertą „Muzika ateities kartoms“ organizavo VšĮ „Prabudimo orkestras“. Renginio rėmėjai ir partneriai: Geros valios fondas, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė, Izraelio ambasada Lietuvoje, Nyderlandų ambasada Lietuvoje, valstybinis choras „Vilnius“ ir LRT PLIUS.

Dalinamės koncerto įrašu.

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000387021/koncertas-muzika-ateities-kartoms