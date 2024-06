Izraelio atstovė JT: „2000 metų dalinamės savo žiniomis, atradimais ir išradimais“

Prieš trejus metus Niujorke vykusioje neeilinėje Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje, surengtoje Europos Sąjungos ir Naujojo arabų bloko lyderių prašymu, kalbėjo Izraelio atstovė Miriam Novak. Jos kalba sukėlė didžiulį atgarsį ir iki šiol yra įkvėpimo ir pasididžiavimo šaltinis kiekvienam žydui.

Stovėdama ant aukštos pakylos pagrindinės JT posėdžių salės žalios marmurinės sienos fone, Miriam Novak, ištarė:

„Ponios ir ponai, kaip žinia, prieš aštuoniasdešimt metų Europa, vadovaujama Vokietijos, atliko etninį valymą: sunaikino beveik visus ten gyvenusius žydus. Prancūzai, belgai, olandai, norvegai, vengrai, slovakai, lenkai, lietuviai, ukrainiečiai – visi padėjo naciams. Jūs nužudėte mažiausiai šešis milijonus žydų kartu su jų naujagimiais.

Kiekvienas iš jų galėjo padovanoti pasauliui vaikų, anūkų ir proanūkių, tad galėtumėte drąsiai keturgubinti ar penkis kartus didinti žuvusiųjų skaičių… Ir dabar, kai vėl esame apiplėšiami, mušami ir žudomi visose jūsų šalyse ir jūsų teismai paleidžia žudikus, jūs mums sakote, kad mes neturime teisės į apsaugą? Ar neturime teisės įspėti savo priešų, kad į naują etninį valymą atsakysime dar galingesniu smūgiu? Galbūt galite įvardyti kitą tautą, kurią jūsų naujoji tarptautinė bendruomenė, vadovaujama Irano, taip fanatiškai siekia sunaikinti? Ir už ką? Du tūkstančius metų gyvenome tarp jūsų, dalindamiesi savo žiniomis, atradimais ir išradimais.

Mes davėme jums abėcėlę, Bibliją, Mergelę Mariją, Jėzų Kristų, dvylika apaštalų, Spinozą, Disraelį, Colombą, Newtoną, Nostradamą, Heinę, Mendelssohną, Einsteiną, Singerį, Eizenšteiną, Freudą, Landau, Gershwiną, Offenbachą, Rubinšteiną, Saint-Saënsą, Kafką, Lombroso, Montaigne‘ą, Mahlerį, Marcelį Marceau, Vsevolodą Meyerholdą, Yehudi Menuhiną, Stefaną Zweigą, Arthurą Millerį, Maya Plisetskaya, Stanley Kubricką, Irvine‘ą Berliną, Edwardą Tellerį, Lioną Feuchtwangerį, Paulą Newmaną, Benny Oppenheimerį, Goodmaną, Eugene’ą Ionesco, Imrę Kalmaną, Marcelį Proustą, Marcą Chagallą, Barbrą Streisand, Claude‘ą Lelouchą, Steveną Spielbergą, Anouk Aimee, Leonardą Bernsteiną, Norbertą Wienerį, Larry Page‘ą, Marką Zuckerbergą, Sergey Briną, Andrew Lloydą Webberį ir tūkstančius kitų mokslininkų bei šviesulių. Įsivaizduokite, kiek tų pačių genijų galėjo pagimdyti pasaulis, milijonus žydų, kuriuos nužudėte, o paskui jų vaikus, anūkus ir proanūkius!

Tačiau šie negimę genijai amžiams dingo krematoriumų krosnyse, sudegintose sinagogose ir masinėse kapavietėse. Tad ar tikrai manote, kad su jūsų nutarimais, boikotais ir sankcijomis vėl galime būti įvaryti į dujų kameras? Ne, ponai! Gyvendami tarp jūsų du tūkstančius metų, turėjome prie jūsų prisitaikyti ir išmokti ne tik jūsų kalbų, bet ir kai ko iš jūsų psichologijos. Priešingu atveju kaip būtume išgyvenę Persijoje be persų klastos? Ispanijoje be ispanų žiaurumo? Vokietijoje be vokiečių paklusnumo drausmei? Prancūzijoje be prancūziško šykštumo? Lenkijoje be lenkiškų keiksmažodžių, o Rusijoje – be keiksmažodžių ir rusiško įpročio naudotis kiemo tualetais, kur reikia sėdėti kaip ereliui ir kalbėti apie savo dvasinę didybę? – (salėje pasigirdo juokas.) – Ir todėl aš jums pasakysiu atvirai: taip, mes nesame angelai. Tarp mūsų buvo tarptautinių sukčių ir gangsterių, Lanskių, Medovų ir Epsteinų, sukčių, vagių, plėšikų, nuotykių ieškotojų ir net pedofilų. Bet per mūsų ir jūsų istoriją nebuvo žydų Bogdano Chmelnickio, Adolfo Hitlerio ir Josifo Stalino. Nebuvo žydų Josefo Mengelės ir Erico Kocho, Adolfo Eichmanno ir Idi Amino, Andrejaus Čikatilo ir Li Zichengo, Jeffrey Dahmerio ir Jeano Bokasso, Fritzo Haarmanno ir Tedo Bundy, Nikolajaus Džumagalijevo ir Alberto Fisho. Mes nedarėme karolių iš žmogaus ausų, neėmėme skalpų, nevalgėme žmogaus mėsos, nevirėme muilo iš žmonių riebalų, nesiūdavome abažūrų iš žmogaus odos, nedarėme čiužinių iš moterų plaukų, nedeginome žmonių religinėse šventyklose ir nežudėme vaikų dujų kamerose. Vietoje to mes sukūrėme dalykų, kurie pakeitė pasaulį į gerąją pusę: lašelinį drėkinimą, jūros vandens gėlinimą, „Intel“ procesorius ir Centrino bei Core Duo platformas, mažiausią pasaulyje DNR kompiuterį ir pirmąją pasaulyje USB atmintinę, nanolaidinę ir planšetinio kompiuterio vaizdo kamerą, vaistus nuo išsėtinės sklerozės ir egzoskeleto, Google Glass neregiams ir kūdikio kvėpavimo monitorius, radarus, įgalinčius matyti per sienas, dirbtinio intelekto holografinės realybės sintezatorių ir šimtus kitų nuostabių dalykų.

Sudarome tik 0,2 procento pasaulio gyventojų, mes sukūrėme 32 procentus pasaulio Nobelio premijos laureatų. Taip, pamiršau pasakyti: mes niekada nenaudojome ir nenaudojame krikščionių kūdikių kraujo gamindami macus. Dar 1913 metais trys stačiatikių judaizmo ekspertai tai įrodė garsiajame Kijevo Beilisso bylos procese.

1962 m. Vatikano II Susirinkimas atleido mus nuo kaltės dėl Kristaus nukryžiavimo, o 2011 m. popiežius Benediktas XVI pareiškė, kad „krikščionis negali būti antisemitas, turime tas pačias šaknis“.

Jungtiių Tautų būstinės Niujorke pagrindinė salė / JT nuotr.

2019 metais jo įpėdinis popiežius Pranciškus I pasakė, kad „kiekviename krikščionyje yra žydas“ ir „negalima būti tikru krikščionimi, nepripažinus savo žydiškų šaknų“.

Maža to, Pasaulio katalikų bažnyčios vadovas pareiškė, kad „susitarimas tarp Dievo ir žydų tebegalioja“ ir „antisemitizmas yra ne tik išpuoliai prieš žydus, bet ir kalbos prieš Izraelį“.

Galiausiai, 2020 m. birželio mėn. pastorius Johnas Hagee, Amerikos evangelikų krikščionių lyderis, paskelbė savo „Žinią pasauliui“, kuriame paprastai ir aiškiai pasakė: „Kodėl mes, aštuoni milijonai krikščionių Amerikos patriotų, palaikome Izraelį? Nes Dievas yra Izraelio pusėje! Jei krikščionis sako, kad jam nepatinka žydai, tai jo netikra krikščionybė kelia daug abejonių.

Dievas sako: „Laiminu tuos, kurie laimina Izraelį! Aš prakeikiu tuos, kurie keikia Izraelį! O dabar noriu paklausti šioje salėje sėdinčių Europos delegatų: kas, jūsų manymu, esate? Ar jūs krikščionys ar ne krikščionys? Kai meldžiatės Jėzui Kristui, Dievo Motinai ir Šventiesiems Apaštalams, ar nesimeldžiate žydams? O kai sakote, kad nešiojate Kristaus atvaizdą savo širdyje, ar tuo nepripažįstate, kad savo sieloje nešiojate žydą?

Net jei esate aršus ateistas, jūsų protėviai vis tiek buvo krikščionys du tūkstančius metų, todėl žydiškumas yra jūsų kraujyje – norite to ar ne!

Taigi, ponios ir ponai, jei primygtinai reikalaujate tarptautinio Izraelio boikoto, nes ir toliau nekenčiate žydų ir norite visiško žydų sunaikinimo žemėje, būkite nuoseklūs – pradėkite nuo savęs, vykdykite hara-kiri! Tai bus sąžiningas etninis valymas.

Ir dabar, kaip sakoma čia, Amerikoje, turiu jums naujienų. Dabar, sekant krikščionimis, atėjo eilė musulmonams išsiskirti su antisemitizmu. Taip, tai nebus lengva, bet kaip Visagalis padėjo žmonijai atsikratyti buboninio maro, juodligės, choleros ir koronaviruso, taip Jis padės jums atsikratyti antisemitizmo. Galite paklausti: už ką? Kodėl Visagalis grąžino mus į Izraelį ir privertė atsisakyti troškimo mus sunaikinti? Juk Jis turi turėti kažkokį tikslą, tiesa?

Pasakysiu asmeninę nuomonę – nes, pagal Jo planą, kiekviena tauta turi duoti žmonijai tai, ką moka geriausiai.

Prancūzai yra kulinarai ir parfumeriai.

Britai ir rusai yra rašytojai ir poetai.

Italai yra menininkai ir muzikantai.

Vokiečiai yra kariai ir filosofai.

O mes, žydai, esame genijai.

Genijai, kurie visose srityse perkelia žmoniją nuo laukinystės ir stabmeldystės prie kultūros, humanizmo ir techninės pažangos. Tai mūsų misija, kurią vykdome du tūkstančius metų, nepaisant nieko!

Todėl ar turime genetinių, torsioninių, branduolinių, tektoninių, kosminių ar kitų savisaugos ginklų, ar ne – ne jūsų reikalas! Nesvarbu, ar leidžiate mums turėti gynybos ginklus, ar ne, mums nesvarbu.

Kaip kartą pasakė vienas iš mūsų valstybės įkūrėjų Ze‘evas Jabotinsky: „Patinkame mes tau ar ne, mums nesvarbu. Mes atėjome anksčiau už tave ir išeisime vėliau“.“