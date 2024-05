Bar ir Bat micvos šventė bendruomenėje

Linkėdami šviesaus Šabato dalinamės vakar Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenėje vykusia Bar ir Bat micva, kurios metu tėvelių, mokytojų, artimųjų ir draugų akivaizdoje Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimmazijos septintokai, vedami iš Ženevos atvykusio rabino Nathanas Alfredas ir bendruomenės Bnei Maskilim įkūrėjo Viljamas Žitkauskas, atsisveikino su nerūpestinga vaikyste ir įžengė į naują gyvenimo etapą.

„Šios dienos ceremonija – be galo svarbus žingsnis vaikų kelyje. Mums, kaip mokyklai, be galo svarbu, kad augintume jūsų (nors mes juos vadiname savais) vaikus kartu, kad mūsų vertybės būtų vienodos, nes mes su vaikais praleidžiame svarbiausią jų gyvenimo dalį – laikotarpį, kai jie tampa suaugusiais žmonėmis, nuo mažiukų iki pilnametystės. Vėliau bus tik rezultatas to, ką jūs ir mes kartu į juos įdėjome. Taigi, mokykloje mes esame tėvelių pakaita – be galo mylime ir didžiuojamės vaikais, – visų gimnazijos mokytojų vardu kalbėjo direktorė Ruth Reches. – Vaikai, įsiminkite šią akimirką – kokie jūs dabar esate, ne tik kaip gražiai atrodote, bet ir kokie dvasiškai pakylėti. Su šiuo jausmu eikite toliau per gyvenimą. Kiekvieną kartą, kai norėsite nukrypti nuo tiesos kelio prisiminkite šią akimirką, prisiminkite tėvus ir mokytojus, su kokia meile jie į jus žiūri, ir tada suprasite, kad elgtis blogai yra ne lygis, nes esate tokie, kokius šiandien jus matome ir norime matyti kiekvieną jūsų likusio gyvenimo dieną“.

Vaikus ir jų tėvelius sveikino Lietuvos žydų (litvkaų) bendruomenės pirmininkė, advokatė Faina Kukliansky, Izraelio ambasadorė Hadas Wittenberg Silverstein, mokytojai, tėveliai ir visi buvę šventėje.

Shabbat Shalom!