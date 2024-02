Įkaitų šeimos dėl „Hamas“ pateikė ieškinį Tarptautiniam teismui

Gazoje teroristinės grupuotės „Hamas“ laikomų Izraelio įkaitų šeimų atstovai atvyko į Hagą (Nyderlandai), kur Tarptautiniam baudžiamajam teismui prieš „Hamas“ lyderius pateikė skundą dėl karo nusikaltimų, rašo „The Times of Israel“ žurnalistas Jeremy Sharonas.

Prieš išvykdama Yardeno Bibas, kuris spalio 7-ąją kartu su žmona ir dviem mažais vaikais buvo pagrobtas iš Nir Ozo kibuco, sesuo Ofri Bibas oro uoste kalbėjo, kad „Hamas“ yra nacių įpėdinė ir turi atsakyti už įvykdytus nusikaltimus.

„Visa žmonija turi susivienyti prieš pasaulinę teroristų kariuomenę, kurios vienas padalinys yra „Hamas“, – pažymėjo O. Bibas. – Šie pabaisos, nuo kurių nukentėjo mūsų šeima, yra karo Hitlerio, Eichmanno ir Goebbelso įpėdiniai. Kartą pasaulis jau buvo tokius nuteisęs, atėjo laikas tai padaryti dar kartą. Tai ne tik mūsų istorija. Jeigu jų nesustabdysime, rytoj tai taps viso pasaulio istorija“.

Yardeno Bibas žmona Shiri (32) ir jųdviejų sūnūs Arielis (4) bei Kfiras, kuriam buvo vos devyni mėnesiai, kai jis buvo pagrobtas iš savo namų, tapo įkaitų kančių simboliais ne tik dėl savo amžiaus, bet ir išplitusių vaizdo įrašų, kuriuose matosi, kaip Shiri saugo du sūnus nuo „Hamas“ nuo ją apsupusių teroristų.

Į Hagą atvyko apie 100 „Hamas“ Gazos Ruože laikomų įkaitų šeimų atstovų, taip pat kelios dešimtys teisininkų, padėjusių parengti ieškinį Tarptautiniam Baudžiamajam Teismui, turinčiam teisę patraukti baudžiamojon atsakomybėn asmenis už šiurkščius Ženevos konvencijos pažeidimus, prilygstančius karo nusikaltimams, su sąlyga, kad atsakovas atstovauja pasirašiusią šalį, t.y. jos piliečiai, pati valstybė ar jos subjektai, pavyzdžiui, Palestinos valdžia.

Izraelis neratifikavo Romos statuto, kuriuo įsteigtas Tarptautinis Baudžiamasis Teismas, todėl nepriskiria savo šalies šio teismo jurisdikcijai.

Manoma, kad 130 įkaitų, kuriuos „Hamas“ pagrobė žiauraus spalio 7 d. išpuolio metu, laikomi Gazoje, tačiau ne visi yra gyvi. Lapkričio pabaigoje per savaitę trukusias paliaubas buvo paleisti 105 civiliai, o anksčiau buvo paleisti dar keturi įkaitai. Be to, Izraelio kariai išlaisvino tris įkaitus, iš jų du praėjusią savaitę, o 11 įkaitų kūnai buvo rasti, įskaitant tris, kuriuos per klaidą nužudė pati kariuomenė. Įkaitų šeimų forumo delegacija Tarptautiniam Baudžiamajam Teismui pateiks savo teisinį pareiškimą, kuriame yra 1000 puslapių liudininkų parodymų ir įrodymų apie „Hamas“ teroristų įvykdytus nusikaltimus spalio 7 d.

Skunde, kurį pateikė Įkaitų ir dingusių šeimų forumas kartu su Raulio Wallenbergo žmogaus teisių centru, teroristinei grupuotei pateikti kaltinimai „pagrobimu, seksualinio smurto nusikaltimais, kankinimais ir kitais rimtais kaltinimais“.

TBT vyriausiasis prokuroras Karimas Kahnas jau sakė, kad pradėjo tyrimą dėl įtariamų „Hamas“ karo nusikaltimų, tačiau tikimasi, kad įkaitų šeimų parodymai dar labiau paskatins jį tęsti tyrimą ir išduoti aukšto rango „Hamas“ lyderių arešto orderius.

Ziv Aboud, kurios vaikinas Elia Cohenas buvo pagrobtas spalio 7 d. muzikos festivalyje „Supernova“, o pati pabėgo nuo „Hamas“ teroristų, kai šie žudė festivalio lankytojus, atvyko į Hagą liudyti apie teroristų įvykdytus žiaurumus, kuriuos ji matė savo akimis. Aboud pasislėpė bombų slėptuvėje po to, kai pabėgo iš festivalio su Cohenu, jos sūnėnu ir jo mylimąja. Cohenas buvo pagrobtas, o sūnėnas ir jo mergina žuvo.

„Nors puikiai suprantu, kad turime reikalų su žiauria sadistų organizacija, kaip išgyvenusi siaubą, brangių žmonių netektį ir liūdinti dėl „Hamas“ tuneliuose laikomo mylimojo, tikiuosi, kad šis skundas ir vėlesni kaltinimai suteiks teisingumą kiekvienai šeimai“, – kalbėjo Abood.