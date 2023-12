Mielieji,

Tamsiausiais laikais šviesa spindi dar ryškiau!

Sveikinu visus su Chanuka – šviesos ir stebuklų švente bei linkiu taikos ir ramybės Jūsų namams.

Faina Kukliansky

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė

Light in the darkest times shine even brighter!

Happy Hanukkah – peace and serenity for your home.

Faina Kukliansky

Chairwoman of the Lithuanian Jews (Litvaks) community