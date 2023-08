Kviečiame į Nechamos Lifšicaitės vokalistų konkursą

Rugsėjo viduryje Vilniuje vyks praėjusiais metais didelio visuomenės ir muzikos profesionalų susidomėjimo sulaukęs konkursas, kuriame varžysis gražiausių balsų savininkai iš Lietuvos ir užsienio.

Nechama Lifšicaitė / LŽB koliažas.

Vokalistų konkursas vyks kelias dienas.

Rugsėjo 17-ąją Lietuvos muzikos ir teatro akademijos salėje (Tilto g.16, Vilnius) nuo 11.00 iki 18.00 val. varžysis klasikinės muzikos kategorijos atlikėjai.

Tos pačios dienos vakarą, nuo 20 val. klube „Jazz Cellar 11“ (Aušros vartų g. 11, Vilnius) girdėsite populiariosios muzikos dainininkai.

Konkurso laureatų koncertas vyks rugsėjo 18 d. 18.00 val. Vilniaus miesto rotušėje, o uždarymo šventė – tą patį vakarą klube „Jazz Cellar 11“.

Papildomas laureatų konkursas numatomas lapkritį Tel Avivo „Einav center“ koncertų salėje.

Be to, organizatoriai kviečia į Izraelio menininkų grupės Matter of color parodos „The sound of color” atidarymą Vilniaus rotušėje, kuris vyks rugsėjo 18 d. 14.00 val., bei koncertą „Vira Lozinsky Jidiš dainų rečitalyje“ rugsėjo 19 d., 18:30 val., Organum salėje.

Konkursas vyksta trečią kartą. Jo organizatorių tikslas – lavinti jaunosios kartos kūrybiškumą ir meninius gebėjimus, sudaryti sąlygas talentingiems menininkams iš įvairių regionų ir šalių pristatyti savo kūrybą platesniam klausytojų ratui, populiarinti žydų vokalinę muziką, atrasti talentingiausius jaunus žydų vokalinės muzikos autorius ir atlikėjus, plėsti kūrybinį bendradarbiavimą su kolegomis iš įvairių regionų ir šalių. Tad neatsitiktinai konkursas pavadintas Nechamos Lifšicaitės vardu. Tai iškili pasaulinio garso jidiš dainininkė, dar kitaip vadinama Žydų lakštingala. Savo profesionalios vokalistės kelią N. Lifšicaitė pradėjo Lietuvoje – Kaune ir Vilniuje, netrukus išgarsėjo visoje Sovietų Sąjungoje, o išvykusi į gastroles – ir Vakaruose.