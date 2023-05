Jeruzalės kantorių choras Lietuvoje

Visame pasaulyje garsus Jeruzalės kantorių choras dovanoja koncertą Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės nariams.

Jeruzalės kantorių chorą 1972 m. įkūrė grupė šviesaus atminimo rabino Shlomo Zalmano Rivlino studentų. Rabinas Rivlinas buvo „Shirat Yisrael“ muzikinio instituto įkūrėjas.

Jau pačioje veiklos pradžioje Jeruzalėje įsikūrę choro nariai išsikėlė sau dvejopą tikslą – išsaugoti ir modernizuoti senųjų žydų maldų ir dainų muziką. Todėl choro repertuare – kantorių, liturginiai, jidiš, chasidų ir izraeliečių kūriniai.

Visi 32 choro nariai yra kantoriai, kurie savo veiklą chore vertina kaip paslaugą visuomenės labui. Tarp jų yra įvairių visuomenės sluoksnių atstovų – advokatų, bankininkų, žiniasklaidos atstovų, pedagogų, gydytojų ir pensininkų. Kartą per savaitę jie susitinka pasikartoti kūrinių ir išmokti naujų, taip praturtindami ir be to platų repertuarą.

Nepaisant didelio kantorių užimtumo, choras dažnai pasirodo religiniuose kibucų renginiuose, televizijos ir radijo stotyse, nemažai gastroliuoja užsienyje – JAV, Kanadoje, Prancūzijoje, Anglijoje, Vokietijoje ir kitose šalyse. Pernai choras buvo pakviestas į žydų festivalį „Singer“ Varšuvoje, koncertavo Budapešte.

Data: birželio 5 d., pirmadienis.

Laikas: 19 val.

Vieta: Vilniaus choralinė sinagoga.

Įėjimas nemokamas, tačiau būtina išankstinė registracija ČIA >>> https://shorturl.at/amsOS