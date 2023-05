„Eurovizijos“ finale – Lietuvos ir Izraelio dainininkės

Šeštadienį Liverpulyje vyksiančiame didžiausiame Europos dainų konkurse, kartu su kitų 24 šalių atlikėjais, didžiajame finale pasirodys ir dvi mums svarbios dainininkės.

Monika Linkytė ir Noa Kirel „Eurovizijoje“.

Lietuvai atstovaus lietuvišką saulę į dainų konkursą nuvežusi Monika Linkytė su daina „Čiūto tūto“. Izraelis šiemet į „Euroviziją“ išsiuntė viena ryškiausių šių metų atlikėjų vadinamą, jau gerai už savo šalies ribų žinomą dainininkę Noa Kirel, konkursui paruošusią energingą dainą „Unicorn“.

Į Liverpulį išlydėta Izraelio prezidento Isaaco Herzogo, atlikėja sakė, kad jos daina pasakoja apie tai, ką reiškia būti tokiais, kokie esame, priimti mus tokius, kokie esame, mylėti save, būti žydu prieš pasaulį. Tai daina, kuri iš esmės reikalauja įvairovės ir priėmimo.

„Eurovizijos“ finale Noa Kirel pasirodys 23-ia, iškart po Monikos Linkytės. Kadangi konkurso taisyklės neleidžia balsuoti už savo šalies atlikėją, palaikykime šią nuostabią Izraelio atstovę ir jos nepaprastą dainą.

Atrinko komisija

Noa – pirmoji Izrelio dainininkė po devynerių metų, kurią į didžiausią Europoje dainų konkursą atrinko ne televizijos žiūrovai, o kompetetinga komisija. 22-ejų atlikėja profesionalų žiūri papirko įspūdinga profesine biografija bei milžinišku populiarumu Izraelyje ir net už jo ribų.

Pirmąją savo dainą Youtube kanale N. Kirel įrašė būdama vos 14-os. Po metų Izraelio Kids’ Choice Awards apdovanojimuose ji buvo pripažinta metų dainininke. Netrukus paauglei buvo pasiūlyta vesti itin populiarią muzikinę televizijos programą. Tuo pat metu Noa dirbo modeliu, įrašinėjo didžiulio populiarumo sulaukusias dainas ir filmavosi TV seriale.

Būdama vos septyniolikos Kirel tapo jauniausia televizijos konkurso „Israel’s Got Talent“ teisėja. Be to, ji laimėjo MTV Europos muzikos apdovanojimą.

Noa Kirel / Michaelo Tumarkino nuotr.

Atliko pareigą tėvynei

Asmeninis dainininkės gyvenimas taip pat labai sėkmingas. Noa gimė ir augo Raananoje, turtingoje ir įtakingoje šeimoje.

Jos tėvas Amiras Kirelis – didžiulės stiklus gaminančios verslo įmonės generalinis direktorius, kilęs iš žydų aškenazių šeimos, kuri, kaip ir milijonai kitų Europos žydų šeimų, Holokausto metu neteko giminių.

Noa mama Ilana – madingų drabužių parduotuvės savininkė, kurios šeima kilusi iš žydų sefardų ir Mizrahi žydų.

Du vyresnius sūnus jau auginusi Kirelių pora savo trečiąjį vaiką – jaunėlę dukrą –iš pradžių pavadino Noja, tačiau po to, kai trijų mėnesių kūdikiui buvo diagnozuota sunki inkstų liga, rabinas pasiūlė pakeisti vardą į Noa, kas hebrajiškai reiškia „judėjimą“. Ir tėvai sutiko, o šeimos rabinas juokavo, su tokiu vardu mergaitė gali tapti šokėja. Žvelgiant į Noa pasirodymą „Eurovizijos“ scenoje, akivaizdu, kad pranašystė išsipildė.

Nepaisant nepaprastai sėkmingos karjeros, Noa Kirel 2020 m. buvo pašaukta į Izraelio gynybos pajėgas, kur atliko privalomąją dvejų metų karinę tarnybą, o grįžusi toliau kopė į sėkmės olimpą.