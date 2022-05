5-tojo Pasaulio Litvakų Kongreso renginiai

5-tojo Pasaulio Litvakų Kongreso atidarymas

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė kviečia gegužės 23-26 dienomis sugrįžti į Vilnių po pasaulį išsibarsčiusius litvakus, aplankyti protėvių gimtinę ir dalyvauti Penktajame Pasauliniame Litvakų Kongrese.

Vienas pagrindinių Kongreso akcentų – atidarymo renginys LR Seime, Konstitucijos salėje.

Būtina išankstinė registracija el. paštu Rsvp@lzb.lt

Prašome su savimi turėti galiojančią asmens tapatybės kortelę arba pasą.

PROGRAMA:

9:30 – 10:00 Dalyvių registracija

10:00-10:30 Lietuvos žydų (Litvakų) parodos “XXI amžiaus litvakų kultūros metraštis” atidarymas.

Vieta: Konstitucijos salės fojė

Konferencijos pradžia:

10:30 – 10.35 Sveikinimo kalba

Pasaulio Litvakų Kongreso globėja LR Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen

10.35 – 11.40 Sveikinimo kalba

Katherina Von Shnurbein – Europos Komisijos koordinatorė kovai su antisemitizmu (nuotoliniu būdu, įrašas)

11:40 – 11:55 „LŽB 30 metų istorija, problemos, iššūkiai“

Adv. Faina Kukliansky – Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė

11:55 – 12:00 Sveikinimo kalba

Mickey Kantor – išeivių iš Vilniaus ir Vilniaus krašto asociacijos Izraelyje pirmininkė

12:00 – 12:05 Sveikinimo kalba

Arie Ben Grodzensky – Lietuvos žydų išeivių Izraelyje asociacijos pirmininkas

12:10– 12:20 „Žmogaus teisės, nūdienos antisemitizmas ir jo raiška“

Irwin Cotler – profesorius emeritas, Raulio Valenbergo žmogaus teisių centro Kanadoje vadovas, buvęs Kanados teisingumo ministras bei generalinis prokuroras, ilgametis Kanados parlamento narys (nuotoliniu būdu)

12:20 – 12:35 „Restitucijos ieškinių ir susijusių problemų sprendimo per pastaruosius dvidešimt penkerius metus apžvalga – kas buvo pasiekta ir kas liko nebaigta“

Rabinas Andrew Baker – Amerikos žydų komiteto Tarptautinių reikalų departamento direktorius

12.35 -12.45 „Vilna – Lietuvos Jeruzalė (YIVO) Istorija“

Dr. Jonathan Brent žydų mokslinių tyrimų instituto YIVO Niujorke direktorius

12.45 – 13.20 Pietūs

13.20 – 13.30 “Litvakai, Izraelis ir istorinė atmintis”

Yossef Levy – Izraelio ambasadorius Lietuvai

13.30 – 13.40 „Ateities mokykla: kokia ji?“

Dr. Ruth Reches – Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos vadovė, psichologijos mokslų daktarė

13.40– 14.00 „Kas yra Litvakas?

Dr. Ben-Tsiyon Klibansky – Lietuvos žydijos tyrinėtojas, magistrantūros kurso apie Lietuvos žydų istoriją lektorius Efratos koledže Jeruzalėje

14.00– 14.15 „Žydai Lietuvoje: dar neatrasta ar jau prarasta bendra istorija?“

Vytautas Bruveris – politikos apžvalgininkas, žurnalistas

14.15 – 14.25 „Neinvazinis Holokausto tyrimas privačiuose žemės sklypuose: praeitis ir ateitis“

Dr. Richard A. Freund – Hartfordo universiteto žydų studijų centro vadovas (nuotoliniu būdu)

14.25 – 14.40 „Shoah atmintis“

Prof. Violeta Davoliūtė – Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorė

14.40 – 14.55 „Šeduvos žydų istorijos muziejus „Dingęs Štetlas“: istorija, tikslas, eiga“

Milda Jakulytė – vyriausioji „Dingusio štetlo“ muziejaus parodos kuratorė

14.55 – 15.15 “Pasakojimas apie litvakus POLIN – Lenkijos žydų istorijos muziejuje”

Prof. Barbara Kirshenblatt-Gimblett – Lenkijos žydų istorijos muziejaus POLIN direktoriaus patarėja, vyriausioji pagrindinių parodų kuratorė (nuotoliniu būdu tiesiogiai).

15.15 – 15.30 „Lietuvos žydų kultūros bruožų fiksavimas”

Prof. David Fishman istorikas, dėstytojas, Žydų istorijos profesorius Amerikos žydų teologijos seminarijoje (nuotoliniu būdu tiesiogiai)

Konferenciją moderuoja doc. dr. Aurimas Švedas – kultūros istorikas, rašytojas, radijo ir televizijos laidų vedėjas, Lietuvos istorijos instituto direktoriaus pavaduotojas.

Kantoriaus Joseph Malovany (JAV) koncertas Vilniaus choralinėje TAHAT HA-KODEŠ Sinagogoje

Dalyvauja garsus žydų liturginės muzikos atlikėjas, tenoras – kantorius Joseph Malovany.

Pianistas Doron Burstein.

Vieta: Vilniaus Choralinė TAHARAT HA-KODEŠ sinagoga, Pylimo g. 39, Vilnius Būtina išankstinė registracija užpildant šią formą: https://forms.gle/cFNNVxEZLVDkKnAs6

PASIMATYMAS SU VILNE. Ekskursija pėsčiomis po žydiškąjį Vilnių Šios ekskursijos metu keliausime po prarastąjį žydų miestą, kalbėsime apie žmones ir jų likimus, kasdienybę ir šventes, pažiūrėsime išlikusius pastatus. Mūsų kelionę po žydiškojo Vilniaus istorines vietas pradėsime Katedros aikštėje.

• Bandysime atrasti žydų istorijos veikėjus Katedros fasade.

• Išsiaiškinsime, kur buvo pirmosios žydų įsikūrimo vietos LDK ir konkrečiai Vilniuje.

• Prie prezidentūros pakalbėsime apie žydų likimą carines Rusijos metais.

• Pajudėsime Žydų gatvės link, į žydų kvartalą, kur sužinosime, kodėl žydai įsikūrė būtent čia, kaip ilgai gyvavo bendruomenė ir ką autentiško dar galima rasti šio viduramžių kvartalo mūruose. Žydų parduotuvės, kiemai, bromai ir, be abejo, žmonės Mėsinių, Šiaulių, Žemaitijos ir aplinkinėse gatvelėse.

• Sustosime prie paminklo vienam iš garsiausių žydų išminčių Vilniaus Gaonui.

• Aplankysime buvusios Vilniaus Didžiosios sinagogos vietą, prisiminsime jos šlovę, apie kurią sklido pasakojimai iki atokiausių Europos kampelių.

• Kelionę pratęsime Vokiečių gatve, aplankysime Judenrato (žydų tarybos) kiemą, prisiminsime geto lyderius ir jų prieštaringai vertinamus sprendimus.

• Eisime iki Vilniaus geto teatro ir sužinosime kodėl jis buvo toks vienintelis visoje okupuotoje Europoje.

• Priešais geto biblioteką sužinosime apie dvasinį ir kultūrinį geto kalinių gyvenimą. Ekskursija baigsime „Beigelių krautuvėlėje“ kur turėsite galimybę paragauti bene skaniausių Vilniuje tradicinių begelių bei kitų litvakiškų skanėstų.

Ekskursijos pradžia: 10 val. prie Katedros aikštės laikrodžio

Ekskursijos pabaiga: ~13 val. “Beigelių krautuvėlėje” Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė, Pylimo g. 4 Būtina išankstinė registracija el. paštu Rsvp@lzb.lt

Žydų teatras ir dramaturgija: kodėl nėra žydiškų komedijų Lietuvos šiandienos teatruose?

Diskusijų klubas #ŽydiškiPašnekesiai pristato naują, Pasaulio Litvakų kongreso proga rengiamą diskusijos temą “Žydų teatras ir dramaturgija: kodėl nėra žydiškų komedijų Lietuvos šiandienos teatruose?” Diskusijoje dalyvauja režisieriai, aktoriai, dramaturgai

Moderuoja rašytojas, aktorius ir publicistas Arkadijus Vinokuras

Vieta: Beigelių krautuvėlė, Pylimo g. 4, Vilnius Būtina išankstinė registracija užpildant šią formą: https://forms.gle/cFNNVxEZLVDkKnAs6

Izraelietiško gatvės maisto namų Cvi in the park atidarymas/ Opening of Israeli street food vendour

Nuo 19 val. Autentiškas Izraelio gatvės maistas, gera muzika bei kosmopolitiška kultūra – tai, kuo kviečiame pasimėgauti antradienio vakarą CVI IN THE PARK Izraelietiško gatvės maisto namuose (buv. P.Cvirkos a.) Pasirodys: grupė Baltic Balkan! BALTIC BALKAN (LT)

Lietuvos sostinė Vilnius istoriškai buvo didelis katilas, kuriame įvairiais amžiais virė baltų, gudų, ukrainiečų, lenkų, rusų, žydų, vokiečų, totorių, karaimų, britų ir romų kultūros įtakos. Kiemuose, kur kadaise gimė skurdaus klezmer muzikanto sūnus legendinis smuikininkas Jaša Heifecas ir iš rytų veržėsi gaivi pasaulietiška muzika, startavo Baltic Balkan projektas, siekiantis suderinti šiuolaikinius šokių muzikos ritmus su įvairialypiu šio krašto muzikiniu paveldu. Šis muzikinis ir performansų projektas įkvėpimo sėmėsi iš jugoslaviško pankroko, daugybės įdomių grupių pasirodymų, pamatytų Europos festivaliuose, ir kino filmų, kuriuose atskleista tikra Balkanų (o taip pat ir Baltijos) dvasia.

BALTIC BALKAN (LT)

Lietuvos sostinė Vilnius istoriškai buvo didelis katilas, kuriame įvairiais amžiais virė baltų, gudų, ukrainiečių, lenkų, rusų, žydų, vokiečų, totorių, karaimų, britų ir romų kultūros įtakos. Kiemuose, kur kadaise gimė skurdaus klezmer muzikanto sūnus legendinis smuikininkas Jaša Heifecas ir iš rytų veržėsi gaivi pasaulietiška muzika, startavo Baltic Balkan projektas, siekiantis suderinti šiuolaikinius šokių muzikos ritmus su įvairialypiu šio krašto muzikiniu paveldu. Šis muzikinis ir performansų projektas įkvėpimo sėmėsi iš jugoslaviško pankroko, daugybės įdomių grupių pasirodymų, pamatytų Europos festivaliuose, ir kino filmų, kuriuose atskleista tikra Balkanų (o taip pat ir Baltijos) dvasia.

https://soundcloud.com/baltic-balkan

Būtina išankstinė registracija užpildant šią formą: https://forms.gle/cFNNVxEZLVDkKnAs6

5-sis Pasaulio Litvakų Kongresas: Turas Panevėžyje/ 5th World Litvak Congress: Tour in Panevėžys

Keturias dienas vyksiančio 5-tojo Pasaulio Litvakų Kongreso programoje numatyti istorinių vietų lankymai bei įvairios kultūrinės veiklos, dedikuotos žydų paveldui Lietuvoje bei litvakų pasiekimams pasaulyje.

Viena iš pažintinių krypčių – ekskursija po žydiškąjį Panevėžį, Pakruojį bei Šeduvą. Būtina išankstinė registracija el. paštu Rsvp@lzb.lt PROGRAMA: Susitikimo vieta: Katedros aikštės automobilių stovėjimo aikštelė, Vilnius

Susitikimo laikas: 9 val. Po pusantros valandos kelionės autobusu pradėsime pasimatymą su Panevėžiu.

– Pirmoji stotelė – Panevėžio ješiva, kuri šiandien veikia Bney-Brak, Izraelyje. Čia susipažinsime su rabino Kahnemano istorija ir bei jo paliktu pėdsaku Panevėžio miestui.

– Apsilankymas centrinėje miesto turgaus aikštėje, kadaise nusėtoje žydiškomis parduotuvėlėmis. Apsilankymas prie pastato, kuris prieš karą atliko sinagogos funkcijas.

– Atminimo lentos Aleksandrui Ziskindui, Stalino represijų aukai, lankymas.

– Apsilankymas sovietinio režimo žiauriai sunaikintose žydų kapinėse bei Holokausto aukų pagerbimas prie memorialo „Liūdinti žydų motina“.

– 12 val išvykimas į restauruotą Pakruojo sinagogą.

– 13 val pietūs Pakruojo dvare.

– 14.40 apsilankymas Šeduvos muziejuje ir susitikimas su muziejaus įkūrėju Sergejumi Kanovičiumi.

– ~18 grįmas į Vilnių. *galimi nežymūs programos pakeitimai

5-sis Pasaulio Litvakų Kongresas: Turas Kaune/ 5th World Litvak Congress: Tour in Kaunas LT

Keturias dienas vyksiančio 5-tojo Pasaulio Litvakų Kongreso programoje numatyti istorinių vietų lankymai bei įvairios kultūrinės veiklos, dedikuotos žydų paveldui Lietuvoje bei litvakų pasiekimams pasaulyje.

Viena iš pažintinių krypčių – ekskursija po žydiškąjį Kauną bei Žiežmarius. Būtina išankstinė registracija el. paštu Rsvp@lzb.lt PROGRAMA: Susitikimo vieta: Katedros aikštės automobilių stovėjimo aikštelė, Vilnius

Išvykimo laikas: 9 val. Po valandos kelionės autobusu pradėsime pasimatymą su Kaunu – 2022 m. Europos kultūros sostine.

· Pirmoji stotelė – Aleksoto apžvalgos (panoraminė) aikštelė. Čia sužinosime, kodėl žydai šią vietą vadina Mapu kalnu bei susipažinsime su Kauno miesto istorija. Nuo apžvalgos aikštelės matomi 3 pagrindiniai Kauno miesto rajonai, įskaitant Slobodką, buvusį žydų kvartalą.

· Vyksime į veikiančias Kauno žydų kapines bei aplankysime dviejų žinomiausių Kauno rabinų Yitzhak Elchanan Spektor ir Avraham Dov-Ber Kahana Shapiro kapus.

· Ekskursijos Kauno miesto senamiestyje tęsinys, aplankant įspūdingiausias vietas, tokias kaip miesto rotušė, Katedra ir daugelis kitų.

· Sustojimas Vilniaus gatvėje prie Žydų sankryžos -Mapu, L. Zamenhofo gatvių kampo.

· ~13 val. Pietūs restorane „Kauno bokštas“, Kęstučio g. 86, Kaunas.

· Popietė pėsčiųjų promenadoje „Laisvės alėja“. Susipažinimas su Lietuvos didvyrio – laisvės kovotojo Romo Kalantos istorija. Išreiškiama pagarba olandų kilmės diplomatui Janui Zvartendeikui (Jan Zwartendijk), kuris Antrojo pasaulinio karo metais išgelbėjo tūkstančius žydų.

· Sustojimas prie garsios Izraelio poetės Lea Goldberg namų.

· Iš Kauno centro kelionė tęsiama iki Slobodkos – senojo žydų rajono, kuris Antrojo pasaulinio karo metais buvo paverstas Kauno getu. Trumpas sustojimas prie geto vartų aikštelės, pasivaikščiojimas geto gatvėmis. Susipažinimas su Slobodkos Ješivos istorija.

· ~16 val. autobusas išvyksta iš Kauno į Žiežmarius. Šiame buvusiame nedideliame Štetle bus lankoma neseniai restauruota medinė Žiežmarių sinagoga. Išgirsime įdomią Žiežmarių žydų istoriją, vaišinsimės žolelių arbata su medumi bei šviežiais litvakiškais beigeliais.

· Planuojamas grįžimas į Vilnių ~19 val. *galimi nežymūs programos pakeitimai

A. Ganelino tapybos darbų paroda/ Exhibition of A.Ganelinas’ paintings

18 val. Aleksandro Ganelino tapybos darbų paroda. Parodos atidarymas.

Lietuvos žydų (Litvakų) bendruomenėje, Pylimo g. 4.

Vieta: Jašos Heifetzo salės fojė, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė, Pylimo g. 4 Būtina išankstinė registracija užpildant šią formą: https://forms.gle/cFNNVxEZLVDkKnAs6

Holokausto aukų pagerbimo ceremonija Paneriuose/ Commemoration of victims of Holocaust at Paneriai

Holokausto aukų pagerbimo ceremonija Panerių memoriale.

Būtina išankstinė registracija užpildant šią formą: https://forms.gle/cFNNVxEZLVDkKnAs6

Vilniaus Gaono kapo lankymas/ Prayers at the grave of Vilna Gaon

13 val. Vilniaus Gaono kapo lankymas. Malda.

Vilniaus žydų kapinės, Sudervės kelias 28 Būtina išankstinė registracija užpildant šią formą: https://forms.gle/cFNNVxEZLVDkKnAs6

Kongreso uždarymo koncertas bei GALA furšetas/ Closing concert and GALA evening