Cvi in the park – ypatingas humusas bei erdvė naujoms patirtims

Autentiškas Izraelio gatvės maistas bei kosmopolitiška kultūra – tai, kuo nuo liepos 2 dienos kvies pasimėgauti Vilniuje, Petro Cvirkos skvere vasaros sezoną pradedanti izraelietiško gatvės maisto kavinė „CVI in the park“. Pagal ypatingą receptą paruoštą humusą, anyžines morkas, vištienos „Shawarmą“ bei kitus tradicinius ingredientus, valgomus su pita, čia bus galima susikomplektuoti pagal individualų skonį. Eklektiška maisto kultūra Kavinės įkūrėjai, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės (LŽB) nariai, maisto meniu žada praturtinti ir kultūrinėmis veiklomis – įvairių žanrų pramoginiais bei meniniais renginiais. Jiems priklausančią, Pylimo gatvėje įsikūrusią žydiško maisto kavinę „Beigelių krautuvėlė“ per kelis metus jau pamėgo daugybė vilniečių. „Įsteigdami „Beigelių krautuvėlė” norėjome lankytojus ne tik pavaišinti gardžiu maistu, bet ir pakviesti maloniai praleisti laiką, padiskutuoti įvairiomis temomis, įskaitant ir tokias jautrias bei svarbias, kaip tolerancija, žmonių lygybė, asmenybės įvertinimas. Na, o šią vasarą sostinės gyventojams bei miesto svečiams norime sukurti kitokią erdvę, kur jie galėtų pabūti miesto parke, žalumoje bei susipažinti su Izraelio maisto kultūra“, – sako LŽB pirmininkė Faina Kukliansky.

Verta pažymėti, jog šių dviejų, bendruomenei priklausančių kavinių asortimentas gerokai skirsis. „Beigelių krautuvėlėje“ lankosi žydų bendruomenės svečiai, gaminamas Lietuvos žydų maistas, kokį gamino į Lietuvą atvykstančių pasisvečiuoti žydų tėvai ir seneliai. Tuo metu parke įsikūrusi lauko kavinė siūlys Viduržemio jūros šalims būdingus skonius, kuriuos galima sutikti Izraelio virtuvėje“, – komentuoja Aistė Košienė, kavinių „Beigelių krautuvėlė” ir „CVI in the park“ vadovė. Jos pastebėjimu, izraelietiška gatvės maisto kultūra pasižymi keliais unikaliais dalykais. „Tai, pirmiausia, kokybiškas ir sveikas maistas. Taip pat, šiai virtuvei būdingi charakteringi deriniai, gausus šviežių bei marinuotų daržovių asortimentas. Beje, nors savo meniu turėsime daugelio skonį atliepiančių mėsinių ingredientų pasiūlą, visgi, čia sočiai galės pavalgyti ir vegetarai, ir veganai“, – sako A. Košienė. Ypatingas humusas bei erdvė naujoms patirtims Prie kavinės meniu kūrimo prisidėjęs LŽB narys, muzikas ir renginių organizatorius Rafael Gimelstein pastebi, jog gatvės maistas – izraelietiško gyvenimo stiliaus dalis: „Viena vertus, Izraelyje gyvenimo tempas yra greitas, tu visuomet skubi. Kita vertus, gatvės maistas čia yra toks skanus ir šviežias, kokio pats nepasigaminsi, tad yra įprasta juo gyventi kasdien.“

