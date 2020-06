Lietuvoje birželio 19d. garsaus rašytojo Džeromo Davido Selindžerio protėvių žemėje, nelabai toli nuo gimtinės iškils paminklas knygai „Rugiuose prie bedugnės“

D. Salinger, ,,Rugiuose prie bedugnės (The Catcher in the Rye)”

Amerikiečių rašytojo Džeromo Davido Selindžerio (Jerome David Salinger) 1951 m. išleistas romanas „Rugiuose prie bedugnės“ – daugybėje šalių puikiai žinoma knyga, kurioje apie pasaulį pasakojama iš paauglio Houldeno perspektyvos. Pats knygos autorius viešumos labai nemėgo ir apie save daug nepasakodavo, tačiau ištikimiausi gerbėjai išsiaiškino, kad jo prosenelis, Lietuvos žydas XIX amžiuje į Ameriką atvyko iš Lietuvos, Sudargo krašto. Šiemet, birželio 19-ąją dieną čia bus atidengtas paminklas, neleisiantis šio kūrinio, jo autoriaus ir jo šaknų pamiršti ir ateities kartoms, rašo Jūratė Žuolytė DELFI.lt

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės narys Geršonas Taicas domėjosi Selindžerių šeimos istorija Lietuvos valstybiniame istorijos archyve, taip pat rinko duomenis JAV archyve.

Amerikiečių rašytojo, galime jį vadinti litvaku, Džeromo Davido Selindžerio (Jerome David Salinger) prosenelio tėvai buvo Solomon’as Zalinger’is ir Sara Kan.

Nuotraukoje rašytojo prosenelis Hyman’as Josif’as Zalinger’is gim. 1828m. Sudargo m., promočiutė Dora Shereshevsky gim. 1833 m. Tauragėje.

Zelingerio protėviai gyveno kairiajame ir dešiniajame Nemuno krantuose, ir Suvalkijoje, ir Žemaitijoje.

Skaitant bylą Lietuvos valstybiniame istoriniame archyve (LVIA), matome kad Zalingeriai gyveno Kidulių kaime. Rašytojo senelis Simon’as Zalinger’is gimė 1860 m. rugsėjo 21d. Tauragėje, senelė Fania Kaplan gimė 1865 m. liepos m . Baroniškių kaime.

Sudargas, kuriame atidengiamas paminklas,- didesnis miestelis, kuriame buvo žydų metrikacijos punktas. Įdomi detalė, kad Kidulių kaime, kur gyveno Zalingerių šeima iki 1807m. trumpai gyveno Frydrichas Vilhelmas III.

Pavardė Zalinger kilusi iš vokiečių miesto Solingeno pavadinimo arba iš žodžio Zaling (olandų k. dabar vadinama nyderlandų k. Saling (vok. k.) – reikšmė mechanizmas buriniuose laivuose. Olandų kalba labiau panaši į jidiš kalbą, ypač tarimas, net labiau nei į vokiečių kalbą. Jidiš kalboje priesaga “er” rodo priklausomybę. Pavyzdžiui: vilner(Vilno), kovner (Kovno ) ir vilkomer (Vilkomir, Vilkmergė ) ir t. t.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvoje gyveno Zalingerio šeima, o nuvykusi gyventi į JAV – pavardė tapo Salinger. Dabar Lietuvoje sakoma: Selendžeris.

Rašytojo senelis tapo JAV vietinės žydų bendruomenės vadovu, kai kur rašoma – rabinas.

Rašytojo tėvas Solomon Zalinger vertėsi košerinio maisto, mėsos ir sūrių pristatymu iš Europos į JAV. Rašytojo mama J. D. Salinger perėjo gijuro apeigas, priėmė judaizmą ir vardą Mirjam.

Paminklas bus atidengtas birželio 19 d. penktadienį, 14 val. Sudarge (Šakių rajonas, Burgaičių k., Piliaklanių g.). Paminklo autorius – Nerijus Erminas.

