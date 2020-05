Šiame klipe matysite ir litvaką Melovanį, buvusį Vilniaus sinagogos kantorių

“Jews in Music” Presented by The Genesis Prize Foundation

„Genesis“ premijos fondas sukūrė šį klipą „Žydai muzikoje“ pagerbdami išskirtinius istorinius žydų pasiekimus muzikoje. „Genesis“ premija apdovanojami muzikai už nepaprastus pasiekimus. Fondas kasmet pagerbia premijos laureatą. „Žydai muzikoje“ debiutavo 2016 m. „Genesis“ premijos teikimo ceremonijoje virtuoziškos smuikininkės Itzhako Perlmano garbei. Kai kurie iš vaizdo įraše matomų muzikantų yra: Josef Melovani, Leonardas Cohenas, Carole Kingas, Vladimiras Vysotsky, Idanas Raichelis, Martha Argerich, Paul Simonas, Jevgenijus Kissinas, Billy Joelis, Adamas Levine’as, Drake’as ir daugelis kitų.