Bobas Dylanas pirmą kartą per aštuonerius metus pristatė naują dainą 2020-03-30. Garsus amerikiečių poetas ir muzikantas Bobas Dylanas savo „Twitter“ puslapyje paskelbė nuorodą apie baladę, skirtą Johno Kennedy nužudymui. Dylanhttpsas: //bobdylan.lnk.to/MurderMostFoulTA …, kuri dar niekada nebuvo paskelbta.

Anot žiniasklaidos, tai yra pirmasis originalus 78-erių muzikanto kūrinys per pastaruosius aštuonerius metus. Dylanas padėkojo gerbėjams už „palaikymą ir atsidavimą“. Jis pridūrė: „Ši anksčiau neišleista daina, kurią įrašėme prieš kurį laiką, gali jums pasirodyti įdomi. Rūpinkis savimi, būk budrus “.

Bobas Dylanas yra litvakas (Robertas Allenas Zimmermanas) gimė 1941 m. gegužės 24 d. ydų šeimoje iš Minesotos, tėvo tėvai buvo iš Odesos, motinos tėvai – iš Lietuvos. Būdamas moksleivis, Bobas pradėjo groti gitara ir armonika; būdamas 10-ies parašė pirmuosius eilėraščius.

Studijuodamas Minesotos universitete jis toliau studijavo muziką. 1961 m. jis persikėlė į Niujorką, jau kitais metais buvo išleistas jo debiutinis albumas „Bob Dylan“.

Po metų buvo išleistas antrasis albumas „The Freewheelin ‘Bob Dylan“, kuriame buvo prieškario dainos ir dainos, reikalaujančios lygių piliečių teisių, tapo hipių, pacifistų ir juodųjų teisių aktyvistų himnais. Dylano dainos būdavo pirmose vietose Amerikoje ir Britanijoje, jis grojo koncertuose su Jemy Hendrixu ir kitais garsiais muzikantais.1973 m.

Dylanas debiutavo filme, vaidindamas „Pat Garrett and Billy Kid“ ir parašydamas filmui himną „Knocking on Heaven’s Door”. Bobas Dylanas per savo karjerą devynis kartus laimėjo „Grammy“ apdovanojimą, 2000–2001 m. gavo ,,Oskarą“ ir „Auksinio gaublio“ apdovanojimus. 2016 m. jam buvo paskirta Nobelio literatūros premija. Po ilgų dvejonių jis priėmė prizą, tačiau neatvyko į apdovanojimo ceremoniją ir atsisakė pinigų dalies.