Vilniaus Religinės bendruomenės pirmininkas Simas Levinas sinagogoje netikėtai sutiko Nobelio premijos laureatą. Pasakojimas apie susitikimą.(Papildyta laišku)

Trečiadienį apie 12 val. Vilniaus Choralinės sinagogos maldų salėje vyko elektros instaliacijos remonto darbai. Nuėjau pasižiūrėti, kaip sekasi. Pamačiau vyrą, atidžiai tyrinėjantį sinagogą. Pasisveikinau hebrajų kalba. Vyras iš karto užbėrė mane klausimais apie sinagogos veiklą, Lietuvos žydų gyvenimą ir apskritai, „kaip mes Lietuvoje gyvename“. Įprastas žydo klausimas.

Aš irgi kaip žydas, į jo klausimus atsakiau klausimu: Iš kur jūs, kas jus domina sinagogoje, gal jums reikalingas ,,tfilinas“… Tada svečias kukliai prisistatė, kad dalyvauja Vilniaus Universiteto mokslinėje konferencijoje ir specialiai pasiliko dienai, kad užeitų į sinagogą, tikėdamasis sutikti žydą ir turėtų galimybę pasikalbėti, gal net jidiš kalba, o po to pavaikščioti po Vilniaus senamiestį.

Jo šeima kilusi iš Lenkijos, o Vilnius labai primena tėvų gimtinę. Tiesa, kukliai pridūrė – „ į Vilniaus universitetą mane pakvietė, nes esu Nobelio premijos laureatas… „ Pagalvojau – nieko sau juokeliai! Jidiš kalba paprašiau papasakoti svečio apie savo gyvenimą ir kaip jis tapo šio garbingiausio pasaulyje apdovanojimo laureatu.

Išgirdau nuostabią ir kartu tragišką pokario Lenkijos žydų šeimos istoriją. Paėmęs mano vizitinę kortelę pažadėjo atsiųsti prieigą prie savo Linkedin, kurioje galima susipažinti su visa jo mokslinės veiklos istorija.

Atsisveikinome sinagogos terasoje. Jis liūdnai apžvelgęs ją pasakė: “graži jūsų sinagoga. Ir kas žino, kiek Nobelio premijų laureatų būtų turėjusi Lietuva, jei tūkstančiai žydų nebūtų nužudyti Lietuvos miestuose ir miesteliuose per nacių okupaciją”.

Lygiai po valandos Nobelio premijos laureatas Aaron Ciechanover atsiunte laišką.

Laiško vertimas iš hebrajų kalbos

Shmueli, sveiki !

Šiandien, lankantis Vilniaus sinagogoje, patyriau ypatingus jausmus. Mūsų susitikimas ir tavo pasakojimas apie Vilniaus žydų \religinės\ bendruomenės istoriją, kuri ir šiandien gyvuoja, veikli ir žinoma. Linkiu bendruomenei sveikatos ir tvirtybės, išsaugant antrosios žydų tautos dvasinę sostinę.

Tikiuosi netrukus vėl susitikti.

Plačiau apie garsų mokslininką : https://www.youtube.com/watch?v=XSXoTpw-ti0

Aaron Ciechanover, MD, DSc

Distinguished University Professor Laureate, the 2004 Nobel Prize in Chemistry

Member (Foreign), USA National Academies of Sciences (NAS) and Medicine (NAM)

The Technion Integrated Cancer Center (TICC) The Rappaport Faculty of Medicine and Research Institute

Technion-Israel Institute of Technology, Efron Street, POB 9649, Bat Galim

Haifa 3109601 ISRAEL