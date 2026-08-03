Šiltas susitikimas Panevėžio miesto žydų bendruomenėje – gyvos šeimos istorijos sugrįžimas

Šių metų liepos mėnesį Panevėžio miesto žydų bendruomenėje viešėjo svečiai iš Prancūzijos – ponas Matt Nguyen kartu su savo mama. Šis apsilankymas tapo ne tik šeimos istorijos paieškų dalimi, bet ir jautriu sugrįžimu į vietą, kurioje prieš daugiau nei šimtmetį gyveno jų protėviai.
Matt Nguyen senelis Maurice’as (Moshe Lozer) Hendelis (Gendelis) 1922 metais iš Panevėžio emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas. Nors šeimos šaknys glūdi ne Panevėžyje, o Pastoviuose (dabartinėje Baltarusijoje), Pirmojo pasaulinio karo metais Hendelių šeima, sekdama žymųjį rabiną Yosefą Shlomo Kahanemaną, persikėlė į Panevėžį. Vėliau į miestą iš Vidžių atvyko ir būsimoji Maurice’o žmona Rochel Lea Tuvman. Būtent Panevėžyje prasidėjo svarbus šios šeimos gyvenimo etapas, kurio pėdsakai išliko iki šių dienų.
Panevėžyje viešėjo litvakai iš Prancūzijos / PŽB nuotr.
Maurice’o tėvas Solomonas 1938 metais mirė Panevėžio žydų ligoninėje ir buvo palaidotas miesto žydų kapinėse. Deja, sovietmečiu šios kapinės buvo sunaikintos, o jų teritorijoje įkurtas parkas. Holokausto metais Panevėžyje liko Maurice’o motina, sesuo ir dukterėčia. Manoma, kad visos jos tapo nacių vykdyto Holokausto aukomis.
Ruošdamiesi kelionei į Lietuvą, svečiai surinko ir atsivežė vertingą savo šeimos archyvą – tarpukario laikotarpio nuotraukas, dokumentus ir kitą istorinę medžiagą, atspindinčią šeimos gyvenimą Panevėžyje. Šie dokumentai ir fotografijos buvo perduoti Panevėžio miesto žydų bendruomenei ir papildys jos archyvą. Tai neįkainojama dovana, padėsianti išsaugoti miesto žydų istoriją bei perduoti ją ateities kartoms.
Viešnagės metu svečiai buvo šiltai sutikti bendruomenėje, vaišinosi, apžiūrėjo istorinių fotografijų ekspoziciją, susipažino su Panevėžio miesto žydų bendruomenės veikla, bendravo su bendruomenės nariais ir pasirašė garbės svečių knygoje.
Vėliau, lydimi Panevėžio miesto žydų bendruomenės administratoriaus Alvydo Budavičiaus, svečiai apsilankė istorinėje Panevėžio sinagogoje. Jie susipažino su jos istorija, architektūra ir reikšme miesto žydų bendruomenei. Vis dėlto svečiai neslėpė nusivylimo pamatę dabartinę sinagogos būklę. Juos labai nuliūdino tai, kad vienas svarbiausių Panevėžio žydų paveldo objektų šiandien yra prastos būklės ir jam būtini išsaugojimo bei tvarkymo darbai.
Panevėžyje viešėjo litvakai iš Prancūzijos / PŽB nuotr.
Atsisveikindami Matt Nguyen ir jo mama nuoširdžiai dėkojo už šiltą, draugišką ir svetingą priėmimą Panevėžyje. Jie išreiškė ypatingą padėką Panevėžio miesto žydų bendruomenės pirmininkui Gennady Kofman už skirtą laiką bendraujant el.laiškais, suteiktą galimybę apsilankyti bendruomenėje ir nuoširdžią pagalbą ieškant savo šeimos istorijos pėdsakų. Taip pat padėkota bendruomenės administratoriui Alvydui Budavičiui už skirtą laiką, įdomų pasakojimą apie Panevėžio žydų istoriją ir lydėjimą lankant svarbias miesto žydų paveldo vietas.
Panevėžyje viešėjo litvakai iš Prancūzijos / PŽB nuotr.
Tokie susitikimai dar kartą patvirtina, kad istorinė atmintis gyvuoja ne tik archyvuose ar istorijos knygose. Kiekviena sugrįžusi šeimos istorija praturtina Panevėžio miesto žydų bendruomenės paveldą, stiprina ryšį tarp skirtingų kartų ir primena, kaip svarbu saugoti istorinę atmintį bei puoselėti ryšius su po pasaulį išsibarsčiusiais litvakų palikuonimis.
Panevėžyje viešėjo litvakai iš Prancūzijos / PŽB nuotr.