Palangos žydų bendruomenė kviečia į ekskursiją „Palangos žydų paveldo pėdsakais“

2026 m. rugpjūčio 7 d. 16.00 val. Palangos žydų bendruomenė kviečia palangiškius ir miesto svečius dalyvauti pažintinėje ekskursijoje pėsčiomis po miestą „Palangos žydų paveldo pėdsakais“. Ekskursijos pradžia ir susitikimo vieta – centrinis įėjimas į Palangos Birutės parką (prie parko vartų, Vytauto g. 19). Ekskursija vyks pėsčiomis po miestą nuo Palangos Birutės parko iki Palangos centrinės aikštės ir Sinagogų lentos. Ekskursija nemokama, tačiau prašome būtinai užsiregistruoti nurodant kiek asmenų dalyvaus, el. paštu – palangoszb@gmail.com arba tel. +370 682 55164.
Palangos Didžioji sinagoga, apie 1922 metus. Leidėjas Jonas Ansas Kunkis. Lietuvos nacionalinis muziejus / Organizatorių nuotr.
Istorinis Palangos žydų kvartalas driekęsis rytinėje Vytauto gatvės dalyje – nuo Kretingos g. iki Žvejų gatvės – iki šiol slepia aibę paslapčių. Nors išliko vos keletas autentiškų pastatų, jie primena kadaise čia klestėjusią gausią ir aktyvią Palangos žydų bendruomenę. Kaip ir kituose Lietuvos štetluose, Palangos žydai daugiausia vertėsi prekyba bei amatais. Vis dėlto kurorto padėtis prie Baltijos jūros lėmė išskirtinę jų veiklą – ilgainiui Palanga tapo vienu svarbiausių gintaro apdirbimo ir prekybos centrų, o žydų pirkliai ir amatininkai buvo neatsiejami nuo šio verslo. Bendruomenė gyveno visavertį religinį, kultūrinį ir visuomeninį gyvenimą. Mieste veikė sinagogos, pradinė žydų mokykla, žydų smulkaus kredito bankas, įvairios labdaros organizacijos ir kitos institucijos. Vytauto gatvė buvo pagrindinė Palangos žydų gyvenimo ašis, kurioje telkėsi prekyba, verslai ir kasdienis gyvenimas.
Šios bendruomenės istoriją skaudžiai pakeitė 1938 m. gegužę kilęs didysis Palangos gaisras, sunaikinęs beveik visą žydų kvartalą. Dar tragiškesnis likimas ištiko po kelerių metų – 1941 m., Vokietijai užpuolus Sovietų Sąjungą. Prasidėjus Holokaustui, didžioji dalis Palangos žydų buvo nužudyta, o likusieji išvežti į getus ir koncentracijos stovyklas, iš kurių dauguma taip ir nebegrįžo.
Ekskursijos metu bus fotografuojama ir filmuojama. Nuotraukos ir vaizdo įrašai gali būti naudojami renginio viešinimui socialiniuose tinkluose, interneto svetainėse, spaudoje ir kitur.