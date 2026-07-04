Sveikiname JAV su nuostabiu jubiliejumi!

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė nuoširdžiai sveikina Jungtines Amerikos Valstijas su išskirtine sukaktimi – 250-osiomis Nepriklausomybės metinėmis.
Ši reikšminga data žymi du su puse šimtmečio laisvės, demokratijos, žmogaus teisių ir galimybių kurti atvirą bei stiprią valstybę. JAV ne vienai kartai litvakų tapo namais, kuriuose galėjo puoselėti savo tapatybę, kurti, dirbti ir prisidėti prie šalies pažangos.
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė ypač vertina ilgametę JAV paramą Lietuvai, nuoseklų įsipareigojimą demokratinėms vertybėms, kovai su antisemitizmu bei pastangas saugoti istorinę atmintį.
Šios garbingos sukakties proga linkime JAV žmonėms vienybės, klestėjimo, taikos ir neblėstančio tikėjimo laisvės idealais. Tegul ateinantys dešimtmečiai būna kupini pažangos, stiprybės ir įkvėpimo ateities kartoms.
Su 250-uoju Nepriklausomybės jubiliejumi!
J. Stacevičiaus / LRT nuotr.