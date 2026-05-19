Kauno žydų bendruomenė pagerbė gelbėtojus

„Po Antrojo pasaulinio karo pasakojimas apie Lietuvos ir kitų Europos šalių žydų bendruomenes neįmanomas be istorijų apie žydų gelbėtojus. Jei ne jie, dažniausiai kuklūs ir tylūs, savo žygdarbių neafišavę Žmonės, daugelio iš mūsų šioje žemėje nebūtų, o baisūs Holokausto laikai atrodytų dar tamsesni“, – sako Kauno žydų bendruomenės pirmininkas Gercas Žakas.
Kauno žydų bendruomenės pirmininkas Gercas Žakas / Organizatorių nuotr.
Jausdami begalinę pagarbą ir padėką, Kauno žydų bendruomenės nariai jau daugiau nei 30 metų kiekvieną pavasarį sukviečia žydų gelbėtojus, jų ainius ir artimuosius į šventišką pagarbos vakarą. Tų, kurie patys gelbėjo žydus, šiuo metu dėl suprantamų priežasčių, deja, jau likę nedaug. Nors yra ir tokių, kaip Pasaulio tautų teisuolis Vladas Palkauskas, kuris, būdamas 93-ejų, čiumpa draugę už parankės ir skrenda į Tunisą. Kauniečiai džiaugiasi, kad jų širdims itin brangūs žmonės visuomet noriai dalyvauja, o renginys, ar tiksliau – laikas kartu, būna kupinas šilumos, šviesos, gerumo, šypsenų ir jaudinančių prisiminimų.
Pasaulio tautų teisuolių apdovanojimų ceremonija / Organizatorių nuotr.
Deja, valstybės mastu dėmesio žydų gelbėtojams, šių mūsų šalies šviesuolių ir herojų atminimo įamžinimo, vardų ir istorijų žinomumo vis dar nepakanka. Šiame kontekste Kauno žydų bendruomenė dėkoja LR Seimo narei Paulei Kuzmickienei už jos iniciatyvą į atmintinų dienų sąrašą įtraukti Lietuvos žydų gelbėtojų dieną, nuo 2022-ųjų. minimą kovo 15 d. Ši data pasirinkta neatsitiktinai – 1966 m. tą dieną Ona Šimaitė tapo pirmąja lietuve, pripažinta Pasaulio tautų teisuole.
Palangos žydų bendruomenės pirmininkas Vilius Gutmanas (kairėje) / Organizatorių nuotr.
Taip pat bendruomenės nariai dėkoja LRT Plius laidos „Menora“ kūrybinei komandai – Lilijai Kopač ir Vincui Kubiliui – bei dienraščiui „Kauno diena“, kurio žurnalistai jau ne vienerius metus atvyksta į renginį (straipsnį rasite nuotraukoje, o internetinę jo versiją – komentare).
Pagarbos vakare prie svečių prisijungė ir Kauno IX foro, „Dungusio štetlo“ ir Vilniaus Gaono istorijos muziejaus komandos.
Malonus sutapimas, kad ta pati savaitė prasidėjo Izraelio ambasados Lietuvoje, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės ir LR Užsienio reikalų ministerijos organizuota Pasaulio tautų teisuolių apdovanojimo ceremonija, vykusia VDU Didžiojoje auloje.
