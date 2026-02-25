Knygų mugėje – trijų litvakų kartų paveikslas knygoje „Dainos iš mėlynos užrašinės“

Ketvirtadienį prasidėsiančiame viename svarbiausių metų renginių – Vilniaus knygų mugėje – bus pristatyta Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkės Fainos Kukliansky biografinė knyga „Dainos iš mėlynos užrašinės“.
Ką tik pasirodžiusi, dar dažais kvepianti leidyklos „Alma littera“ naujiena – prisiminimų užrašai, apimantys trijų litvakų kartų istoriją: Holokaustą stebuklingai išgyvenusius senelius, jaunystę koncentracijos stovyklose ir duobėse praleidusius tėvus ir jauniausią – F. Kukliansky ir jos pusseserės Sulamitos – kartą, pagimdytą išgyvenusių Vilniaus žydų.
Ši knyga – lyg kino kadrų seka, kurioje žodis po žodžio skleidžiasi žydiškos dvasios paveikslas: kultūra, paveldas, papročiai, šventės, virtuvė, vaikų žaidimai, bendruomeniškas gyvenimas. Tai namai, kuriuose meilė gali būti raikoma kaip duona, kuriuose visada pilna žmonių ir kultūros, kur neskirstoma, kas kieno giminė ar kaimynas, nes kiekvienam yra vietos prie stalo. Drauge tai žmonės, priklausantys tautai, iš kurios istorija pareikalavo nebebūti, kurių net ir labiausiai mylinčiose akyse matyti iš kartos į kartą keliaujantis skausmas, baimė, išgąstis, o kartu – beribė drąsa, ryžtas, veiklumas, nesutramdomas mokėjimas džiaugtis tuo, iš ko susideda paprasčiausia kasdienybė, ir neišsenkantis noras gyventi toliau nepaisant visko.
„Kartais manęs paklausia, kodėl aš skiriu šitiek energijos žydų vietos pasaulyje ir istorijoje klausimui, juolab, kad didžiosios dalies tautos jau nebėra. Man belieka atsakyti: mano tikslas – saugoti jų atminimą. Mes jau nebeturime savo tėvų žvakidžių, kuriose kiekviena žydų šeima dega Šabo žvakeles. Viena, kas mums liko, – tai atmintis ir pagarba“, – sako Faina Kukliansky.
Kviečiame į susitikimą su Faina Kukliansky ir parašų dalijimo akciją, kuri vyks Vilniaus knygų mugėje penktadienį, vasario 27 d., 13:30 – 15:30 val. ir šeštadienį, vasario 28 d., 18:30 – 20:30 val. 5 salėje, leidyklos „Alma littera“ stende.