Litvakų kultūros festivalis kviečia pažinti jaunąją kūrėjų kartą

Lapkričio 14 – 18 d. Vilniuje, Kaune ir Kėdainiuose jau šeštą kartą vyks Litvakų kultūros festivalis, suburisantis gausų jaunosios kartos kūrėjų būrį iš visos Lietuvos. Festivalio organizatoriai suteikia jiems galimybę kurti, eksperimentuoti ir atrasti save naujose meninėse veiklose.
Šių metų programoje – dailės darbai, įkvėpti litvakų simbolikos ir garsiojo Lietuvos kūrėjo M. K. Čiurlionio kūrybos, taip pat gausu muzikos, parašytos A. Šenderovo, M. Ravelio, A. Pärto, B. Gorbulskio ir kitų kompozitorių.
Renginiuose dalyvaus jaunosios kartos menininkai – fortepijoninis trio Juno, kurių pasirodymas suteiks festivaliui ypatingo muzikinio skambesio.