„Čiurlionis in Glass” – koncertai JAV

Šį kartą kreipiamės į bičiulius už Atlanto – turite išskirtinę galimybę išgirsti ypatingų muzikų ypatingą programą.
Antroje lapkričio pusėje puikus violončelininkas Gleb Pyšniak ir paties Čiurlionio proanūkis, pianistas Rokas Zubovas JAV surengs šešis koncertus „Čiurlionis in Glass“. Pasirodymų centre – M. K. Čiurlionio muzika ir jos dialogas su įvairių epochų ir kultūrų kūriniais.
Svarbi programos dalis – litvakų muzika. Visų koncertų pradžioje skambės iškilaus žydų kilmės kompozitoriaus Anatolijaus Šenderovo kūrinys „Sulamitos giesmės”, dedikuotos Maestro 80-ies metų sukakčiai.
Taip pat koncertuose bus pristatyta nauja Italijoje „Stradivarijus“ leidykloje išleista Čiurlionio 150-osioms metinėms skirta dueto vinilinė plokštelė „Baltic Soundscapes“, kurią bus galima įsigyti pasirodymų metu.
Koncertuose girdėsite ir Philipo Glasso, Žibuoklės Martinaitytės ir Georgo Gershwino kūrinius.
Koncertų datos:
LAPKRIČIO 14 d., 8:00 PM
Stanford, CA
Campbell Recital Hall
daugiau info ČIA
LAPKRIČIO 16 d., 4:00 PM
Santa Monica, CA
18th Street Arts Center
LAPKRIČIO 19 d., 6:00 PM
Washington, D.C.
John F. Kennedy Center for the Performing Arts
daugiau info ČIA
LAPKRIČIO 21 d., 6:00 PM
Chicago, IL
St. James Cathedral
LAPKRIČIO 22 d., 6:00 PM
Lemont, IL
Lithuanian Art Museum Gallery „Siela“
LAPKRIČIO 25 d., 7:00 PM
New York, NY
Scandinavia House
daugiau info ČIA