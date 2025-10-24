Makabiada’2025

Praėjusį sekmadienį Vilniuje praūžė tradicinė Lietuvos sporto klubo „Makabi“ šventė, įtraukusi didelius ir mažus, jaunuolius ir veteranus. Keturių sporto šakų entuziastai varžėsi ne tik dėl medalių ir dovanų, bet ir vedini įgimto noro įveikti iššūkius.
Praėjusį savaitgalį Vilniuje praūžė tradicinė Makabiada / Lietuvos sporto klubo “Makabi” nuotr.
Sveikiname nugalėtojus, dalijamės Makabiados apdovanojimų akimirkomis ir jau laukiame būsimų startų!
