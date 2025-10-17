Kauno žydų bendruomenės dovana miestui – nuostabus koncertas

2025 m. spalio 27 d., pirmadienį, 18 val. Kauno žydų bendruomenė kviečia Jus į koncertą „Kai susitinka Dolskis ir Gorbulskis“, skirtą Lietuvos estrados pradininko Danieliaus Dolskio 135-osioms ir šį populiariosios muzikos žanrą praturtinusio kompozitoriaus Benjamino Gorbulskio 100-osioms gimimo metinėms.
Koncerte girdėsite ne tik dainas iš D. Dolskio repertuaro, puikiai pažįstamą bei mažiau žinomą B. Gorbulskio kūrybą, bet ir istorijas apie šias charizmatiškas asmenybes.
Atlikėjai: Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras,
(vyr. dirigentas Karolis Variakojis)
Rokas Makštutis, klarnetas,
Rafailas Karpis, tenoras,
Evelina Sašenko, vokalas.
Koncertą veda: aktorius Aleksandras Rubinovas.
Koncerto vieta: Kauno valstybinė filharmonija, E. Ožeškienės g. 12
Koncertą organizuoja: Kauno žydų bendruomenė
Koncertą finansuoja: Kauno m. savivaldybė,
Tautinių mažumų departamentas,
Geros valios fondas.
Renginys nemokamas. Labai visų laukiame!