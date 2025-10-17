Kauno žydų bendruomenė kviečia pagerbti žydų gelbėtojų Mažylių šeimą

Spalio 24 d., penktadienį, 14 val. prof. Liudas Mažylis ir Kauno žydų bendruomenė kviečia Jus į atminimo lentos, skirtos Prano ir Antaninos Mažylių šeimai, gelbėjusiai Lietuvos žydus Holokausto metu, atidengimą ant Prano Mažylio gimdymo namų pastato (V. Putvinskio g. 3).
Pranas Mažylis ir Antanina Mažylienė – kauniečiai, pripažinti Pasaulio tautų teisuoliais. Jų namuose, gimdymo klinikoje V. Putvinskio gatvėje, Antrojo pasaulinio karo metais buvo slepiami žydai – vaikai ir suaugusieji, o anuomet už tai grėsė mirtis.
Tarp Mažylių šeimos išgelbėtųjų – Lilijana Levintoffskytė, Isakas Judelevičius, Grigorijus Teperis. Kurį laiką klinikos rūsyje slapstėsi ir gydytojos Frumos Gurvičienės dukra Bela Gurvičiūtė.
„Tada niekas mūsų šeimoje net nesvarstė, kodėl tiems vargšams žmonėms padedame. Taip reikia, ir viskas.“ / P. ir A. Mažylių dukra Liūda Mažylytė-Rasteikienė
Pasaulio tautų teisuoliai – gydytojas prof. Pranas Mažylis (1885-1966) su žmona Antanina Mažyliene (1894-1992) Amsterdame, 1939 m.
Ši lenta – tai padėka, priminimas ir kvietimas nepamiršti.
Lauksime Jūsų – kartu pagerbkime tuos, kurie pasirinko gėrį, kai aplink siautė blogis.
Atminimo lentos autorius – skulptorius Gediminas Pašvenskas.
Atminimo lenta sukurta prof. Liudo Mažylio, Kauno žydų bendruomenės, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės, Geros valios fondo lėšomis.