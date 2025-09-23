Šią savaitę Baisogaloje buvo atidengti išnykusių sinagogų atminties ženklai. XIX amžiaus pradžioje miestelyje pradėjusi kurtis bendruomenė naujojo šimtmečio pradžioje sudarė didesniąją dalį miestelėnų. Baisogaloje buvo ne viena sinagoga, žydų mokyklos, amatininkų dirbtuvės. Nacių žiaurumas ir sovietų valdžios cinizmas sunaikino visus čia egzistavusios bendruomenės ženklus, todėl ypatingai džiugu, kad baisogaliečiai atkuria išnykusią atmintį.
Baisogaloje atidengti išnykusių žydų sinagogų atminties ženklai / LŽB nuotr.
Paminklinį ženklą čia stovėjusiai sinagogai atidengė Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė, advokatė Faina Kukliansky, mirusiuosius malda pagerbė Vilniaus Choralinės sinagogos kantorius Shmuelis Yatomas.
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė, advokatė Faina Kukliansky ir Vilniaus Choralinės sinagogos kantorius Shmuelis Yatomas / LŽB nuotr,
