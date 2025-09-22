Praėjusį savaitgalį plačiajai visuomenei duris atvėręs Šeduvoje įsikūręs žydų istorijos muziejus „Dingęs štetlas“ nepanašus į jokį kitą Lietuvos muziejų.
Šeduvoje duris atvėrė žydų istorijos muziejus “Dingęs štetlas” / LŽB nuotr.
Daugybė surinktų autentiškų eksponatų pasakoja tarpukariu nedideliuose Lietuvos miesteliuose gausiai gyvenusių žydų istoriją – su humoru, gyvenimiškomis situacijomis, meilės ir emigracijos nuotykiais, kasdieniais iššūkiais ir švenčių džiaugsmais.
Tačiau svarbiausi čia ne daiktai, o įspūdis, kurį sukuria iš pirmo žvilgsnio mažai reikšmingos smulkmenos – garsai, kvapai, per batų padą jaučiamas miško samanų minkštumas ar baltų sienų koridorius, atvedantis į už lango plytinčias senąsias žydų kapinaites. Net aplink muziejaus pastatą vėjyje linguojančios smilgos ir lauko gėlės suspaudžia širdį, tarsi primindamos apie kadaise Lietuvoje buvusius per 200 štetlų, kurių nebeliko nė vieno. Nepaisant to, „Dingęs štetlas“ palieka nepaprastai šiltą, šviesų jausmą.
Pirmuosius metus bus galima muziejų aplankyti nemokamai, tad registruokitės ir važiuokite su vaikais, tėvais, seneliais ir anūkais.
