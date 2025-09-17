Ukmergės rajono žydų bendruomenės sveikinimas LŽB pirmininkei

Lietuvos žydų bendruomenės pirmininke,
Nuoširdžiai sveikiname Jus gimtadienio proga!
Jūsų neblėstanti energija, kryptingas darbas ir atsakomybė, kurią prisiimate už visą bendruomenę, yra įkvepiantis pavyzdys mums visiems. Net ir tylūs darbai, kuriuos atliekate kasdien, atneša matomų pokyčių, kurie paliečia daugelį.
Ukmergės rajono žydų bendruomenės vardu linkime Jums stiprios sveikatos, vidinės ramybės, prasmingų sumanymų ir ištikimos komandos šalia. Tegul kiekviena diena atneša ne tik naujų idėjų, bet ir džiugių akimirkų tarp artimųjų bei bendraminčių.
Su pagarba ir šilčiausiais linkėjimais,
Ukmergės rajono žydų bendruomenė