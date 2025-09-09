EŽKD2025. Europos žydų kultūros diena Kaune

Kauno geležinkelio stotis jau antrus metus virto koncertų sale, kurioje paminėtos Europos žydų kultūros dienos, kurių programą parengė renginių organizatoriai „Prabudimo orkestras“, vadovaujamas Tado Daujoto.
Padėkos žodį tarė Kauno žydų bendruomenės pirmininkas Gercas Žakas / R. Ravinskaitės nuotr.
Šiemet ypatingą programą pristatė jaunosios kartos sopranas Giedrė Kisieliūtė, atlikusi kūrinius hebrajų, jidiš, anglų, prancūzų ir lietuvių kalbomis. Jai akomponavo labai subtilus klasikinės muzikos ansamblis: Paulius Berūkštis (fortepijonas, fleita), Davit Avetisyan (saksofonai, dudukas), Marius Sakavičius (violončelė), Miglė Sakavičiūtė (arfa) bei Tadas Daujotas (šofarai).
Koncerte skambėjo ir Tado Daujoto pučiamas tradicinis šofaras / R. Ravinskaitės nuotr.
Padėkos žodį tarė Kauno žydų bendruomenės pirmininkas Gercas Žakas.
Renginio rėmėjai: Kauno savivaldybė ir privatūs asmenys.
Partneris: Kauno žydų bendruomenė.
Daugiau įspūdžių – nuotraukų galerijoje. Už įamžintas akimirkas dėkojame Rūtai Ravinskaitei.